疫情3年 世衛要解除新冠突發公共衛生事件標註

中國/世衛組織/新冠病毒

世界衛生組織（WHO）將開始為宣布新冠病毒不再構成突發公共衛生事件做準備。由於與1年前傳染性強的變異型毒株“奧密克戎”大流行時相比，全球範圍內的疫情已經穩定下來，WHO將在1月27日的委員會會議上討論新冠不再是突發公共衛生事件的條件。

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據日本經濟新聞今天報道稱，將討論新冠不再是突發公共衛生事件的條件。署名北松圓香的該報道說，至於實際能否宣布，將關注中國等的情況並做出判斷。

世界衛生組織於2020年1月首次召開了與新冠病毒相關的緊急委員會會議，並於當月末根據緊急委員會的討論，宣布新冠為“國際關注的突發公共衛生事件”。定於1月27日召開的緊急委員會會議將討論具備什麼樣的條件才能宣布新冠不再是突發公共衛生事件。

據WHO總幹事譚德塞在2022年12月中旬舉行的記者會上就新冠病毒指出，感染人數大幅減少。他表示：“希望在（2023年的）某個時候，能夠宣布新冠不再是國際關注的突發公共衛生事件”。

該報道稱，另一方面，圍繞結束緊急狀態，突然出現了中國的感染再次擴大這一不確定因素。

報道指如果世界上擁有最多人口的中國感染情況不明，很難真正判斷全球疫情已經穩定，今後還將向中國呼籲提供詳細信息。