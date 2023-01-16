華日稱2023：習近平面臨棘手之年

中國/習近平/2023

中國國家主席習近平去年秋天鞏固了自己的最高領導地位，2023年他將艱難應對一場公共衛生和經濟危機，政府突然取消動態清零防疫政策所帶來的這一後果可能讓中國未來數月都籠罩在陰雲之中。

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據華爾街日報署名Chun Han Wong今天稱，中國困難重重，習近平面臨棘手之年。

習近平去年10月打破常規地獲得了第三個中共黨魁任期，並在領導層中安插了大量盟友。這些盟友為習近平高唱讚歌，並宣揚他關於一個繁榮的中國的願景。在經濟痛苦加劇、公眾對習近平以封控和邊境管制維持的動態清零政策的抗議浪潮下，這種美好的氛圍消失了。隨後，新冠防疫政策毫無章法地取消，有可能進一步重創這個世界第二大經濟體。

一些分析人士認為，中國混亂無序地退出動態清零政策在很大程度上是自釀苦酒，習近平的專斷風格則使這種苦楚雪上加霜。對習近平來說，其影響可能是深遠的。習近平曾稱動態清零策略是中共卓越治理的典範。

中國領導層表現出堅忍姿態。他們承諾在2023年實現“合理的”經濟增長，呼籲官員刺激內需，並暗示計畫進一步放鬆曾引發房地產市場螺旋式下滑並阻礙民企投資的監管措施。習近平也不接受對其自上而下執政方法的批評。在去年12月的一次政治局會議上，習近平強調任何情況下都要堅持對黨“絕對忠誠”，同時似乎指責地方官員對他的政策執行不力。

據該報道，許多經濟學家預計中國未來一年形勢艱難，理由之一是新冠病例激增可能會擾亂供應鏈，使醫療系統不堪重負。一些分析人士預測新一輪疫情消退後商業和消費會反彈，可能是在春季，但這種復蘇勢頭有多堅固仍有待觀察。

從外交層面看，中國政府向後疫情時代未來的過渡已帶來一種憧憬，即跨境互動的恢復或有助緩解中國與西方的地緣政治緊張關係。在國際舞台上，一度選擇缺席的習近平本人已重新參與，在2022年的後幾個月里參加了一些多邊峰會。

中國與西方政府之間仍因中方在俄羅斯入侵烏克蘭後依然支持俄方而矛盾重重。儘管習近平和美國總統拜登(Joe Biden)承諾要恢復對話並讓摩擦不斷的中美關係保持一定程度的穩定，但兩國關係仍緊張。這兩位領導人於去年11月會晤。

中國政府仍對美國旨在加強與台灣合作的努力深感疑慮；北京方面稱台灣是中國領土的一部分。時任美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)去年8月訪問台北後，中國人民解放軍進行了一系列作戰演習，展示了鎖台能力。中國譴責了佩洛西的台灣之行。然而，拜登政府已承諾繼續提供武器和培訓以幫助台北方面自衛。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E6%A3%98%E6%89%8B%E4%B9%8B%E5%B9%B4-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%B0%E9%9A%BE%E9%87%8D%E9%87%8D-11673844009