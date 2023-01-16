騰訊解僱100多名涉舞弊貪腐員工

中國，科技，貪腐

中國互聯網巨頭騰訊周一（1月16日）宣布，已解僱一百多名觸犯反舞弊制度得員工，其中一些人因涉嫌貪腐和濫用職權被移交司法處理。

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法新社報道，騰訊是世界第一大網絡遊戲製造公司，在香港股市上市，也因其擁有在中國被普遍使用的微信平台而地位舉足輕重。但集團在當局2020年以來對網絡科技企業加大監管中也受影響，去年11月公布的季度業績再報營業額下降。

騰訊集團在周一得聲明中說，100多名員工因違反了其反舞弊規定被辭退，其中十幾人涉嫌 "腐敗或濫用職權"已移送公安機關處理。

聲明說，"為了應對公司內部的腐敗和欺詐問題，騰訊的反欺詐調查部門加強了對違規者的打擊力度"。 "與2021年相比，2022年被調查的案件和僱員數量有所增加"。

被控腐敗遭解僱解僱的員工涉及騰訊負責新聞、體育、影視播放的平台與內容事業群（PCG），也包括在集團金融和雲計算領域的員工。騰訊表示，判刑最重的是一名收私營部門員工賄賂的人員，被判有期徒刑3年。

據中國官媒報道，騰訊首席執行長馬化騰上個月在一次集團內部會議上說，騰訊內部貪腐情況嚴峻， 程度"令人觸目驚心"。

但騰訊與處理官方關係方面似乎表現更好：時隔一年半後，該集團11月首次獲得了新的視頻遊戲牌照。法新社援引彭博社報道指，騰訊股價自10月28日以來已經上漲了95%。