2022年底中國各線城市商品住宅售價有升有降

中國房地產

中國買家在瀋陽的房地產公司看新建樓房的模型。

中國2022年12月份的商品住宅價格各有浮動，70個大中城市中大部分的房價下將，價格同比上升的城市只有十數個，且是一線城市。

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跟據對70個大中型城市的商品住宅銷售價格進行比較統計後，中國國家統計局今天（1月16日周四）公布的數據顯示，中國大中城市的房價去年12月份的環比或持平或下降，一線城市的新建商品住宅和二手房屋的銷售價格的同比上漲，二三線城市房價的同比則下降。

總體來說，和11月相比，70個大中城市中，新房售價環比下降的城市有55個，增加了4個，同比下降的城市有53個，增加了2個；二手房售價環比下降的城市有63個，增加了1個，同比則是與此前持平的64個。

不過，去年12月一線城市，如北、上、廣、深的新建商品房的售價同比則上漲2.5%，漲幅與11月持平；二手住宅銷售價格同比上漲0.6%，漲幅比上月回落0.6個百分點。省會級別的二線城市新房售價的同比下降為1.1%，比上月的降幅增加了0.1個百分點；二手房價同比也下降3.2%，降幅與上月相同。三線城市新房和二手房的房價同比分別下降3.9%和4.8%，降幅均與上月持平。

日本媒體日經新聞指出，新冠疫情防控的“清零”政策放寬後，中國城市人口的感染率大幅上升，使得房產購買者減少，間接導致房產交易陷入低迷。