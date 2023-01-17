世界第一人口大國易位？印度第一 中國退居第二

中國/印度/人口

中國國家統計局今天報告稱，2022 年 中國人口統計為14.1175 億，比2021年人口減少了約 85 萬人。

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據路透社今天報道，中國今天報告六十年來首次人口下降，並敲響了中國人口危機的警鐘。

這一變化可能使印度成為世界上人口最多的國家。聯合國專家去年預測印度應該到 2022 年將擁有 14.12 億人口，並預計印度要到2023年人口才能超過中國。

然而，印度每 10 年才收集一次人口數據，原定於 2021 年進行的最新人口普查因新冠病毒大流行而推遲。

中國人口下降里，顯示中國新生兒出生率也下降。中國去年的出生率僅為每千人 6.77 人，低於 2021 年的 7.52 人，創下有記錄以來的最低出生率。

中國人口下降中還顯示中國人口老化問題越來越引發關心。

據路透社消息稱，中國百度搜索引擎上嬰兒車的在線搜索量在 2022 年下降了 17%，自 2018 年以來下降了 41%，而嬰兒奶瓶的搜索量自 2018 年以來下降了三分之一以上。

相比之下，養老院的搜索量去年飆升了八倍年。

但是印度的情況正好相反，谷歌趨勢顯示，印度人2022 年嬰兒奶瓶的搜索量同比增長 15%，而嬰兒床的搜索量增長了近五倍。