中國人口60年來首次出現下降 2023年或開始嚴重下降趨勢

負增長

中國官方17日公布數據稱，2022年底全國人口較上年底減少85萬，是60多年來首次人口下跌。有評論指出，雖然中國官方公布的數據不能反映中國真實的人口，但是，“終於承認了負增長”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國國家統計局公布的數據，2022年末全國人口14億1175萬人，比上年末減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰，死亡率創1975年後最高。人口自然增長率為負0.60‰，是自1961年以來，中國首次出現人口負增長。

對於中國官方公布的人口數據，外界一直以來持審慎態度。自由亞洲電台報導指出，最近兩年，民間的統計發現，嬰幼兒疫苗接種數量、網民搜尋嬰兒奶瓶或嬰兒車的次數，比四年前下降20%至40%，而搜尋骨灰盒的人數大幅度增加。輿論分析，中國人口下降的現象，幾年前就已經出現。

曾經報導人口與計畫生育政策的獨立媒體人高揚表示，幾年前，國內專家就懷疑官方公布總人口數的真實性，尤其是疫情三年，各地死亡人數迅速增加。所以官方公布的數據不能反映中國真實的人口，但終於承認了負增長。高揚認為，人口下降應該在幾年前就已經出現了，逐步發展到現在非常嚴重的程度才不得不報出來。

中國各地政府近兩年出台各種“催生”措施，但仍然阻擋不了人口下降的趨勢。

高揚指出，人口的急劇下降也不會像專家所預測的到9年後出現，其實從今年就開始了。2023年人口可能開始嚴重的下降趨勢。