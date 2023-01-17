中國傳疫死不讓注寫疫死死因

新冠病毒/中國

中國有醫生表示受到壓力不鼓勵他們在病人死亡證明上引用新冠病毒死因。

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據路透社今天報道稱，在北京新冠病毒染疫浪潮最嚴重的時候，一位私立醫院的輪班醫生在急診室看到了一張印刷的通知：醫生應該“盡量不要”在死因上寫上新冠引起的呼吸衰竭證書。相反，根據該通知，如果死者患有基礎疾病，則應將其列為主要死因。

路透社說看到了該通知的副本。

該通知說，如果醫生認為死亡完全是由新冠肺炎引起的，他們必須向上級報告，他們將在確認新冠死亡之前安排兩級“專家會診”。

中國各地公立醫院的六名醫生告訴路透社，他們要麼收到了類似的口頭指示，勸阻他們不要將死亡歸因於新冠，要麼知道他們的醫院有這樣的政策。

一些死於新冠的人的親屬說，這種疾病沒有出現在他們的死亡證明上，一些患者報告說，儘管到達時有呼吸道癥狀，但沒有接受冠狀病毒檢測。

上海一家大型公立醫院的一名醫生說。“自去年 12 月取消清零以來，我們已停止對新冠死亡人數進行分類，這樣做毫無意義，因為幾乎每個人都是陽性的。”

路透社說，此類指令招致全球衛生專家和世界衛生組織的批評，認為中國嚴重低估了新冠死亡人數，中國放開清零之後引發冠狀病毒在中國肆虐。

上周六，中國官員們表示，自中國政策大轉彎以來，已有 60,000 名新冠患者在醫院死亡，比之前報道的新冠全部死亡數字增加了大約 10 倍，但仍低於國際專家的預期，國際專家曾表示中國可能會看到超過今年有 100 萬與新冠相關的死亡。

路透社說，本文中的醫生拒絕透露姓名，因為他們不被允許與媒體交談。一些人說，他們被告知此類指導來自“政府”，但沒有人知道來自哪個部門，這是中國傳播政治敏感指示時的常見情況。

有不同城市公立醫院的另外三名醫生表示，他們不知道有任何此類指導。其中一位是山東省急診室的高級醫生，他說醫生是根據實際死因開具死亡證明，但“如何歸類”這些死亡取決於醫院或地方官員。

該報道稱，自三年前在中心城市武漢首次出現大流行以來，中國因在病毒問題上不透明而受到嚴厲批評，但中國一再否認這一指控。

七人告訴路透社，他們最近去世的親屬的死亡證明上沒有提到新冠病毒，儘管這些親屬的病毒檢測呈陽性或表現出類似新冠的癥狀。社交媒體上充斥着類似的報道。

東部城市寧波的一位高級醫生說，那裡的醫生被告知要“謹慎”說有人死於新冠，但如果他們確實希望這樣做，則需要獲得批准。

上海一家大型公立醫院的醫生表示，自最近的 COVID 浪潮以來，每周死亡率比每年這個時候的正常水平高出三到四倍。她說，大多數人患有不止一種疾病，但新冠使他們的病情惡化。她說：“在死亡證明上，我們填寫了一個主要死因和兩到三個次要死因，所以我們基本上省略了新冠。”這位醫生說，“沒有別的辦法，我們只能聽從醫院的命令，這些命令來自政府。我太不重要了，無法做出任何決定。”