中國報告人口下降 生不生孩子迅速成熱搜

中國/人口/出生率

中國國家統計局今天報告稱，2022 年中國人口為 14.1175 億，與前一年比較人口減少了約 85 萬人。官方數據顯示，中國去年的出生率僅為每千人 6.77 人，低於 2021 年的 7.52 人，創下有記錄以來的最低出生率。

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據路透社引述消息，中國育齡婦女人數減少了約 400 萬。中國官方定義 25 歲至 35 歲為育齡。中國去年的出生率僅為每千人 6.77 人，低於 2021 年的 7.52 人，創下有記錄以來的最低出生率。

同時，中國官方報告死亡率為每千人 7.37 人，為 1974 年文化大革命以來的最高水平，而 2021 年為 7.18 人。

人口下滑在很大程度上是中國在 1980 年至 2015 年間實施的獨生子女政策以及高昂的教育成本導致的結果，這使得許多中國人不願生育一個以上的孩子，甚至根本不想生育。獨生子女政策和重男輕女的傳統也造成了嚴重的性別失衡。最新數據顯示，中國約有 7.22 億男性，而女性則為 6.9 億。這種不平衡在農村地區更為明顯，導致近年來組建的家庭越來越少。

路透社說，周二公布人口數據後，人口數據成為中國社交媒體上的熱門話題。一個標籤為“#生育後代真的很重要嗎？” 迅速就有數億的點擊率。

據一位用戶名為 Joyful Ned 的網友發帖稱，“女人不想生孩子的根本原因不在於她自己，而在於社會和男人沒有承擔起養育孩子的責任。對於生育的女性來說，這會導致她們的生活質量以及精神生活嚴重下降。”

中國網民此前也曾抱怨新婚夫婦面臨儘快生育的壓力，他們稱當地政府經常打電話詢問他們什麼時候可以懷孕。

人口專家表示，中國實施了三年的嚴格清零政策進一步損害了中國的人口前景。

自 2021 年以來，地方政府推出了鼓勵人們生育更多孩子的措施，包括稅收減免、延長產假和住房補貼。中國國家主席習近平也在去年 10 月份表示，政府將制定進一步的支持政策。

然而，迄今為止的措施對遏制長期出生率下降趨勢收效甚微。