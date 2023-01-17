中國經濟下擺 評論責指清零與房地產崩潰

中國/經濟增長

中國官方數據周二顯示，2022年中國的經濟增長是四十年來最慢的之一。法新社引據分析稱清零政策和房地產危機對中國經濟產生了嚴重影響。

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據法新社說，近三年來，中國一直實行嚴格的清零政策，這在很大程度上被指是保護了民眾免受新冠病毒的影響。這些嚴厲的措施是基於一旦發現陽性病例就立即封鎖、施行旅行限制和廣泛的檢測，嚴重擾亂了生產和供應鏈。

中國許多工廠和企業不得不為少數的新冠案件通宵關門，而中國人則被限制外出和旅行動以避免接觸病毒。

但這些措施突然在12月初被取消。這一決定導致新冠患者的數量成倍增加並形成疫情危機。

瑞銀銀行的經濟學家汪濤強調說，雖然感染的高峰已經達到，但未來的浪潮或新的變種仍然存在不確定性。

是在此背景下，中國國家統計局周二宣布，中國的國內生產總值在2022年增長為3%。

法新社說，這一速度會讓大多數主要經濟體羨慕不已，然而對中國來說，卻是40年來最慢的速度之一。

而接受法新社採訪的一組經濟學家預計，中國經濟增長或陷入明顯的放緩，只為2.7%。北京設定的目標原是5.5%。

中國房地產行業的危機加劇了中國經濟放緩的處境，中國房地產業與建築業一起，佔中國GDP的四分之一以上，是低技能工作的主要來源。

根據世界銀行的預測，2023年中國的GDP應該增長4.3%，但該預測在上個月也被下調了。