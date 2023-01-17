北京清華大學一黨委書記蔣耘中稱再多死500萬人也沒什麼大不了遭批人渣

新冠病毒/中國

中國北京清華大學任黨委書記蔣耘中14日在朋友圈發文指曾當局早就做好放開後“死幾百萬人的準備”，“就算死幾百萬人又怎麼樣，中國2021年死了1000萬，再多死500萬，也就是增加了50％的死亡人數，就是原來死2個，現在死3個的區別。蔣耘中的言論在中國網絡引起嘩然與痛批，遭指是人渣。中國官方封殺了所有網絡譴責。

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據新頭殼今天引述消息報道稱，北京清華大學擔任黨委書記蔣耘中聲稱，再多死500萬人也沒什麼大不了，遭中國網友圍剿怒罵。

該報稱，中國政府突然全面放寬引發人道危機的武漢肺炎疫情管控措施，民眾染疫與死亡人數隨即暴增，暴露官方事前沒有準備。雖本月14 日時中共公布這波疫情因染疫死亡數字近6萬例，然外界不買單！而北京清華大學圖書館中共黨委書記蔣耘中卻發文為中國官方防疫政策護航說：“中國2021年死了1000萬，再多死500萬，也就是增加了50％的死亡人數，就是原來死2個，現在死3個的區別”。他還反問，“死亡率並沒有成倍提高，為什麼不能接受呢？”

據該報道，大量中國網友痛批蔣耘中：“人渣”、“你看看你說的這是人話嗎？”還有網友直指他是“翻版李毅”。根據非正式統計，北京清大從去年11月10日到12月10日，共有16位教授去世，北京大學從去年11月初到12月22日，更有24名教授去世。也有網友質問蔣耘中：“清華剛去世的老教授們知道你這麼說嗎？”然而，怒罵蔣耘中的微博帖文、網易文章和其他論壇的內容，隨即遭到官方封殺，網絡上已經搜尋不到相關內容。