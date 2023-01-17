【視頻】中國2022年人口下降 60年來首次

中國，人口

中國在2022年出現了自上世紀六十年代以來的首次人口下降。據人口學家估計，這一下降形勢或將持續到本世紀末，對其經濟及退休養老體系產生嚴重影響。

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中國自1960年代以來人口翻了一番，達到今天的14億多。但2022年，首次出現人口下降，中國國家統計局1月17日宣布，去年中國大陸出生人數956萬人，死亡1041萬人，導致人口下降85萬。這是自1960-1961年以來的首次，因當時的 "大躍進 "經濟政策錯誤，在1959年開始的三年饑荒導致數千萬人死亡。

儘管中國近年來放寬了生育控制政策，但仍然未能阻止人口下降。此前中國延續實施了近40年計畫生育政策，一對夫婦只允許生育一個孩子。但近年來該政策逐步取消。自2021年起，一對夫婦可生育三胎。

法國電視France24發自上海的特約記者報道說，今天的中國正在為實施了幾十年的嚴苛人口控制政策付出代價，儘管低生育率是長期以來的趨勢，這一趨勢在其它亞洲國家也能看到，但顯然持續了近40年的獨生子女政策對此有非常大的影響。今天中國的人口出生率甚至比日本還低。

為改變這一趨勢，中國不少地方政府已推出措施，鼓勵生育。但目前措施仍顯謹慎。記者例舉 南方大都市深圳，提出對生育第一個小孩給與3000元（約合450-500歐元）的補貼 ，生育第三個孩子可享受相當於1300歐元的補貼。但這個補貼數額與深圳高昂的生活成本相比顯得相當不足。報道指，官方措施相當謹慎，因為獨生子女政策直到2016年才被叫停，而現在採取政策180度的大轉彎，並不容易。

但無論如何，推出這些措施表明當局已經意識到了問題。中遠期可能帶來養老退休體系的問題，而現在可能是勞動力短缺問題，特別是在南部工業發達的廣東，記者聽到很多企業老闆說遇到招工難的困難，中國的勞動人口事實上正在減少，自自2010年以來，工作年齡的人口已經下降，由此帶來勞動力減少、工資隨之升高，而中國作為“世界工廠”的地位已因勞動力人口下降而受到影響。

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En février 2021, la Chine indiquait réfléchir à de nouvelles mesures pour pousser les Chinois à faire davantage d'enfants. © Mark Schiefelbein, AP