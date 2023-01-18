中國批捕丶澳門受審的「洗米華」因非法開賭等罪判刑18年 賠款近87億

澳門/司法

被中國批捕丶但在澳門受審的澳門前博彩中介人龍頭周焯華（綽號「洗米華」），今(18日)早被當地法院裁定創立及領導犯罪集團丶不法經營賭博等合共162項罪名成立，判監18年。法院同時裁定，被告領導的太陽城犯罪集團成員，須向政府和以永利為首的五間娛樂公司賠償合共逾86.5億澳門元(下同，摺合約10億歐元)的稅收和賭款。

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創辦太陽城集團的周焯華，案件去年9月開審時被控289項控罪，當中229項涉及在許可地方內不法經營賭博罪(俗稱「賭底面」) 丶57項屬相當巨額詐騙罪丶1項創立及領導犯罪集團罪丶1項不法經營賭博罪丶1項加重洗黑錢罪，被指涉及的非法博彩金額達8000億，並從中賺取至少215億元不正當利益，導致澳門政府損失82.6億元博彩稅。

澳門初級法院今早裁定，當中162項罪名成立，包括1項創立及領導犯罪集團罪，判監12年；54項「相當詐騙罪」，判囚5年；3項「相當巨額詐騙罪」，入獄3年；103項「許可地方內不法經營賭博罪」，判囚1年6個月；但加重清洗黑錢罪名不成立。部分刑期同期執行，合共須入獄18年。

法庭同時裁定，被告須向澳門政府賠償逾65億元看收，並向五間主要賭場賠償合共21.43億元賭款，依賠款額由高至低排列為永利(逾7.7億元)丶銀河(逾5.59億)丶澳門美高梅（逾3.49億）丶威尼斯人(逾2.95億)，以及澳門娛樂(逾1.7億)。

與周焯華同案被告的，尚有20人，他們多項罪名被裁定成立，當中第五被告張志堅被判刑15年丶第二被告司徒志豪被判刑10年。

現年49歲的周焯華，上世紀九十年代在賭場以借貸中介出身，其後成為替賭廳拉客並與賭廳分紅的「疊碼仔」，「疊碼仔」合法化後，成為受監管的博彩中介人，生意越做越大，並成立太陽城上市，又表現愛國。當浙江溫州檢察院2021年11月以涉嫌開設賭場罪批捕他丶並勸他自首時，外界頗為震驚，被視為中國打擊跨境賭博和整頓澳門賭業之舉，因為當時正值澳門就修訂《博彩法》以重新競投賭場牌照諮詢公眾之際，亦是中國剛把「組織參與國外丶境外賭博罪」列入《刑法》後不久。

中國批捕翌日，與中國沒有刑事司法互助協定的澳門，在收到中國「通報」後，司警隨即採取拘捕行動，將被中國傳媒稱為「亞洲新賭王」的周焯華等人還押，令澳門當局備受質疑。司警則回應稱，澳門方面早於2019年8月已根據情報立案偵查周焯華等人，又反稱並未掌握溫州警察所通報的情況。直至去年9月，案件在澳門開審。澳門檢察院指周以澳門為基地，在菲律賓架設非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」吸引中國居民為主要客源，進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊轉移非法所得。