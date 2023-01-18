中國經濟重啟將對世界產生多大影響

中國經濟展望

中國2022 年 GDP 僅增長 3%（四十年來最弱的增長率之一），法國經濟學家 Mary-Françoise Renard 在接受法國周刊《觀察家》專訪時表示，這個地球上第二大經濟體今年的表現應該會更好。與此同時，外界對中國經濟復蘇的期盼持續對市場帶來亟需的提振。

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法國周刊《觀察家》電子版17日登出的這篇採訪開頭寫道，自新冠疫情爆發後尤其是實施“清零”政策以來，中國經濟似乎陷入了地獄般的循環。根據最新數據顯示：2022 年，中國經歷了 40 年來最疲弱的增長之一。 中國國家統計局本周二（1月17日）公布，去年世界第二大經濟體GDP僅增長3%。

然而，2023 年隨着其嚴厲的公共衛生政策的突然轉向，中國的經濟增長可能會躍升，並影響世界經濟。例如國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）即表示，這個亞洲巨人從三年的孤立中恢復過來的能力“很可能是 2023 年全球增長的最重要因素”。果真如此嗎？ 克萊蒙-奧弗涅大學經濟學副教授、《中國在全球經濟中的依賴與支配之間》一書（布萊斯-帕斯卡大學出版社，2021 年）一書的作者瑪麗-弗朗索瓦絲·雷納爾（Mary-Françoise Renard）對《觀察家》記者闡明她的相關分析。

l’Obs ：在經歷了三年的自我隔離和大量新冠肺炎病例持續激增之後，中國真的有可能實現經濟復蘇嗎 ？

Mary-Françoise Renard ：中國經濟正在重新開放，即便是在我們根本沒想到非常突發情況下的開放。儘管疫情明顯激增，但也有活動復蘇的跡象，也就是說，人員流動比起以前更加順暢。政府也正在出手干預，特別是為了改善房地產行業的現狀。但疫情仍在影響工業活動和家庭信心，不過，短時間內，我們無疑地可以增加需求。在公衛健康危機期間，中國老百姓手中被迫的儲蓄非常可觀，因此對消費品、旅遊和一些服務，潛在需求將呈顯出來。

但從長遠來看的話，情況則更加複雜。中國必須解決經濟的某些結構性問題，例如需求不足、房地產行業的復蘇、債務管理，特別是地方政府的債務管理等方面。目標幾乎是具體的：我們必須刺激需求。但很少有再分配政策。養老金很低，失業救濟金很少，社會政策很少，人口政策隨老齡化而來的失敗。

目前，在世界範圍內中國對通貨緊縮的影響比較大，因為它的價格漲幅相當低（約 2%）。 另一方面，如果未來幾個月經濟出現復蘇，這可能會導致某些物資價格上漲。

中國對自然資源的總體（企業和家庭包含在內）需求強勁。該國購買了世界上大約五分之一的石油產品。同時它也是銅、鋅礦石和鎳的主要消費國。每當中國需求增加時，通過規模效應，價格就會上漲。特別又是石油。

l’Obs ：中國消費和旅遊業的振興對其他國家有好處嗎 ？

Mary-Françoise Renard ：對全球經濟而言，地緣政治、疫情持續時間等方面，仍存在很多不確定性。不過可以肯定的是，與中國有貿易往來並且向其出售原材料的國家能從中受惠。這同時也有利於在中國投資的國家。後者將乘勢利用重新啟動的消費需求。

關於旅遊，目前雖僅限於中國附近的亞洲國家。但這種重獲的旅行自由也可能會讓歐洲國家旅遊業者迎來中國遊客的回歸。要知道在法國，疫情之前，中​​國遊客對經濟真的很重要。

美中財經高層對話 樂觀情緒下亞股收高

今天18日《觀察家》電子版也對美國財長耶倫在蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴舉行了兩人首次面對面會晤做出報道。報道稱美中雙方除討論兩國經貿關係外，也強調要管控雙方的分歧，“避免讓競爭演變成任何可能接近衝突的局面”。

“在複雜的全球經濟景氣面前，世界前兩大經濟體有迫切的需要就全球宏觀經濟和金融狀況進行密切的溝通，並就我們如何應對各種挑戰交換看法，” 耶倫在會談開始時當著採訪記者的面對劉鶴說。

劉鶴則在開場白中表示，他願意與美方一道，尋求中美之間的共同點。劉鶴說：“不管情況如何變化，我們應該始終保持對話與溝通。”

事實上，劉鶴在會晤耶倫前已經對中國經濟的發展前景描述了一幅相當樂觀的前景。

而外界對中國經濟復蘇的期盼持續對市場帶來亟需的提振。劉鶴在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會表示，隨着中國解封，加上疫情已經觸頂，中國今年經濟成長可望反彈。他強調出：“如果我們作出足夠的努力，我們有信心中國經濟成長2023年很可能恢復到正常的勢頭，中國經濟將會有重大的改善，”

另據法新社援引SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）分析說：“去年秋天，外界普遍認為中國畫錯重點，歐洲（經濟）陷入衰退，聯準會則被居高不下的通膨殺了個措手不及。”

他接着指出：“但若把時間快轉到最近幾周，中國解封已讓這個國家重返更佳的成長，投資人對歐洲復蘇更加樂觀，釀成美國通膨的禍根也開始消退。”

港股恆生指數周三18日收漲0.5%，來到21678.00點。上海綜合股價指數收持平在3224.41點。日股基準日經指數收漲2.5%，來到26791.12點。日本央行今天召開決策會議，決議主要利率維持不變。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷股市都收漲，首爾和雅加達股市則微幅收跌。

值得注意的還有，耶倫與劉鶴舉行會晤之際，美中兩國在貿易、科技和其他領域都面臨並不完全一樣、但關聯性很強的挑戰。兩國的經濟也各有各的挑戰。

美聯社對此的分析稱，中國政府自從去年12月7日放棄已經實施三年的“動態清零”極端防疫措施、導致數億人感染，可能多達幾十萬人死亡之後，遭受重創的經濟正在全面解封和開放之中。而美國在經歷了40年來最嚴重的通脹之後，雖然正在緩慢走出通脹的陰影，但是政府的債務即將達到法定的上限，從而有可能在國會兩黨之間導致一場新的政治對決。

美國的債務問題與中國及其他亞洲國家的利益息息相關，因為中國是美國國債的第二大持有國。