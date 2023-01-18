古特雷斯：世界局勢正面臨“五級颶風” 各方須採取緊急行動

聯合國/達沃斯/氣候

聯合國秘書長古特雷斯周三1月18日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上表示，世界正處於一場“五級颶風”的風暴眼。他呼籲各方採取緊急行動，為一系列相互關聯的挑戰尋求解決方案。

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古特雷斯的講話響應了今年世界經濟論壇年會的主題，即“在分裂的世界中加強合作”。他強調，之所以需要合作，是因為當今世界在諸多方面正受到“完美風暴”的侵襲：全球經濟前景黯淡，新冠疫情影響持續，衝突、暴力和戰爭“火上澆油”。

氣候災難被稱為關係人類存亡的挑戰，古特雷斯強調，將全球升溫控制在1.5攝氏度的承諾現在幾近破滅，這將帶來毀滅性的後果。

古特雷斯指出，一些化石燃料的生產者早在上世紀70年代就完全清楚，“他們的核心產品將會‘炙烤’我們的星球”；然而就像煙草行業一樣，“石油超級巨頭”里的一些人對科學不屑一顧，向外界兜售巨大的謊言，這些人必須為此承擔責任。

面對到場的與會者，古特雷斯還呼籲各國提出可信和透明的過渡計畫，以實現凈零排放，並在年底前提交他們的計畫。他強調，“向凈零排放的過渡必須以真正的減排為基礎，而不是主要依賴於碳信用和影子市場。這就是為什麼聯合國成立了一個關於凈零排放承諾的專家組。”

古特雷斯指出，東西方之間存在着“大分裂”的風險，也就是美國與中國這兩個全球最大經濟體之間的脫鉤。他將這種脫鉤比作“地質構造層”一般的裂痕，並稱這將創造出“兩套不同的貿易規則、兩種主導貨幣、兩個互聯網以及兩種相互衝突的人工智能戰略”。

古特雷斯援引國際貨幣基金組織的研究稱，將全球經濟畫分為兩個集團可能會使經濟總量大幅減少1.4萬億美元。他說，“這是我們最不想看到的。”

古特雷斯強調，在包括人權和地區安全在內的諸多問題上，美中關係將不可避免地分道揚鑣；即便如此，兩國仍然有可能在氣候、貿易和技術方面進行有意義的接觸，以避免兩大經濟體的脫鉤，甚至消除在未來產生對抗的可能性。他認為，實現這一點至關重要，“我們必須防止所謂的‘修昔底德陷阱’在二十一世紀上演‘續集’”。

古特雷斯提醒，南北之間的分化也在加深。他指出，一個“道德淪喪的金融體系”正在放大系統性的不平等。他再次呼籲建立一個新的債務架構，提供流動性、債務減免和長期貸款，使發展中國家能夠投資於可持續發展。他為此繼續敦促二十國集團就一項全球可持續發展目標刺激計畫達成一致，以支持全球南方國家。