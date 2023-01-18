中德貿易
德國對華貿易逆差繼續上升
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據德國電視一台報道，德國政府對外貿易機構的一項研究顯示，中國於2022年再次成為德國最重要貿易夥伴之一。但德中貿易逆差繼續上升。
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德國對外貿易對中國市場的依賴程度繼續增加。這是德國貿易與投資署（GTAI）周三公布的一項評估結果。雖然世界第二大經濟體中國對德國的進口2022年繼續強勁增長，但德國對華出口去年幾乎沒有取得多少進展。德國與中國的對外貿易因此變得越來越不平衡。
數據顯示，貿易流動出現了不利於德國的轉變。一方面，中國作為德國出口目的地的重要性正在下降，德國對華出口增長低於平均水平，為3.7%。另一方面，中國公司對德國的出口繼續突飛猛進地增長，從中國進口的商品價值增加了近37%。這增加了對中國的依賴。貿易逆差正在走向負面記錄。
中國雖然是德國出口商最重要的貿易夥伴之一，然而，在德國商品最重要的客戶中，中國從第二位滑落到第四位。這是根據聯邦統計局截至11月的數據作出的評估。
美國迄今為止是德國公司最重要的出口市場，其重要性在去年繼續上升。最近幾個月，德國對波蘭和奧地利的出口也大幅增加。
但研究報告稱，與中國的貿易有復蘇的希望。中國擺脫清零防疫戰略是出口的一個良好信號，但在華德企的情緒仍然相當低落。
GTAI是德國政府的對外貿易機構，負責支持德國海外公司以及在德國落戶的外國公司。