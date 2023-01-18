德國對華貿易逆差繼續上升

中德貿易

2022年9月28日星期三，一輛停在法蘭克福股票市場前熊雕像後面的德國大眾汽車的電動保時捷Taycan。德國政府對外貿易機構2023年1月18日公布的一項研究顯示，中國於2022年再次成為德國最重要貿易夥伴之一。但德中貿易逆差繼續上升。

據德國電視一台報道，德國政府對外貿易機構的一項研究顯示，中國於2022年再次成為德國最重要貿易夥伴之一。但德中貿易逆差繼續上升。

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德國對外貿易對中國市場的依賴程度繼續增加。這是德國貿易與投資署（GTAI）周三公布的一項評估結果。雖然世界第二大經濟體中國對德國的進口2022年繼續強勁增長，但德國對華出口去年幾乎沒有取得多少進展。德國與中國的對外貿易因此變得越來越不平衡。

數據顯示，貿易流動出現了不利於德國的轉變。一方面，中國作為德國出口目的地的重要性正在下降，德國對華出口增長低於平均水平，為3.7%。另一方面，中國公司對德國的出口繼續突飛猛進地增長，從中國進口的商品價值增加了近37%。這增加了對中國的依賴。貿易逆差正在走向負面記錄。

中國雖然是德國出口商最重要的貿易夥伴之一，然而，在德國商品最重要的客戶中，中國從第二位滑落到第四位。這是根據聯邦統計局截至11月的數據作出的評估。

美國迄今為止是德國公司最重要的出口市場，其重要性在去年繼續上升。最近幾個月，德國對波蘭和奧地利的出口也大幅增加。

但研究報告稱，與中國的貿易有復蘇的希望。中國擺脫清零防疫戰略是出口的一個良好信號，但在華德企的情緒仍然相當低落。

GTAI是德國政府的對外貿易機構，負責支持德國海外公司以及在德國落戶的外國公司。