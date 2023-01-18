新一屆政協3月4日召開 王滬寧料任主席 港前特首林鄭月娥未能接董建華任副主席

中國/政治

習近平連任第三屆黨總書記後首次召開的第十四屆政協人大兩會，將於3月4日和5日先後開幕，根據政協常委會通過的新一屆政協委員名單，政治局常委中的王滬寧屆時會接替汪洋任政協主席。另外，香港政協人數雖與本屆相若，但兩名現任副主席則只有前特首梁振英仍在名單上，被指健康「一般」的董建華和剛卸任的特首林鄭月娥均不在名單上，預示林鄭未能接替董建華的副主席一職，香港有可能回復只有一名副國級領導人的局面。

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一連三日的第13屆政協常務委員會會議昨(17日)午在北京結束，決定政協第14屆全國委員會第一次會議於3月4日在北京召開，議程包括審議通過政協會議章程修正案和選舉新一屆政協主席丶副主席丶秘書長和常務委員。

會議經協商決定新一屆全國政協委員共2172名，當中，七名政治局常委中，只有王滬寧出現在政協名單上，意味他極有機會在3月的兩會上接替汪洋，出任新一屆政協主席，負責統戰工作。而王滬寧事實上已開展統戰工作，據新華社報道，他昨日與統戰部長石泰峰出席了全國性宗教團體負責人迎春座談會，並對今年工作提出「殷切希望」，稱要防範化解宗教領域風險隱患和堅持全面從嚴治教等。

港澳辦主任夏寶龍料退任 香港法律界和英資彭耀佳上榜

至於現屆24名副主席中，部分已不在新一屆政協名單上，包括現年70歲的港澳辦主任夏寶龍丶68歲的原國家衛生和計畫生育委員會主任李斌丶現年85歲的香港首任特首董建華，意味他們會退下火線；而新進名單丶昨天負責公有政協委員組成的石泰峰，有望晉身副國級。

港澳方面，前香港特首梁振英丶首任澳門特首何厚鏵均在名單上，意味他們會連任副主席，至於董建華退下來的副主席空缺，未知會否有人替補，因為政協副主席中有兩名前香港特首並非常規，是梁振英不競逐連任後的特別安排，隨着剛退任的林鄭月娥不在名單上，可能回復香港回歸早期只有一名副國級人物的狀況。

另外，新一屆政協名單中的「特邀香港人士」有124人，但計及分布在其他界別的港人，例如新聞出版界的盧永雄(巴士的報創辦人)丶科育界的衛炳江(浸會大學校長)丶文化藝術界的影星甄子丹等，香港委員有約二百人，與現屆相若，但有四成多是新面孔。

當中，18名港區現任全國政協常委中，只餘8人仍在名單上而得以連任，包括世界衛生組織前總幹事陳馮富珍丶西九文化區管理局董事局主席唐英年丶貿易發展局主席林建岳丶長實主席李澤巨丶恆地主席李家傑丶香港福建社團聯會榮譽主席吳良好丶香港義工聯盟主席譚錦球，以及香港中華總商會會長蔡冠深。而新晉政協中，盛傳已故賭王何鴻燊之女丶信德集團行政主席何超瓊會更上層樓成常委。

另外，多名前高官丶政商界及法律界人士亦首度獲得委任，包括前民政事務局長劉江華丶警務處前副處長劉業成丶英資怡和集團副主席彭耀佳丶新世界發展行政總裁鄭志剛丶會德豐主席吳宗權丶大律師公會前主席譚允芝丶律師會前會長彭韻僖丶立法會議員邵家輝及何君堯等。而前人大常委範徐麗泰之子範駿華早前輸掉港區人大選舉，破例獲委為政協。

中方官員方面，中聯辦副主任羅永綱丶陳冬和尹宗華首度入圍；而本身是現屆政協的國安公署副署長孫青野，在來屆會轉至「特邀香港人士」界別；部分中聯辦官員和港澳辦官員亦在原有界別連任。