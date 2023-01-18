特斯拉上海工廠擴建被延遲 星聯公司引發北京當局擔憂

數字安全

2020年1月7日特斯拉中國上海一場交付儀式上起舞的埃隆-馬斯克。

美國科技巨頭馬斯克的星聯公司所引發的數字安全方面的擔憂或者正在影響馬斯克在上海的特斯拉工廠的擴建計畫。

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法國的網絡數字網站“數字世紀”網站周三報道說，馬斯克的星聯公司影響了他在中國的業務。

報道指出，特斯拉上海工廠的擴建原定於2023年春季啟動，但卻被中國當局推遲了。其中原因是因為中國政府擔心馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的星鏈Starlink和特斯拉之間可能存在聯繫。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭時，星鏈向基輔免費提供天線，為該國居民提供互聯網網絡，烏克蘭軍隊之間也因此能夠互相溝通。

不過，此一事件引發中國當局的警惕，去年 十月馬斯克在接受金融時報採訪時披露，北京當局向他明確提出保證不在中國領土建立星鏈。不過，馬斯克並未明確他是否接受北京的要求。

馬斯克表示正在考慮在伊朗設置星鏈Starlink網絡，此外，台灣、蒙古和越南等國家已經被列為 "有待監管部門批准"的國家的名單。

事實上，北京政府在2021年3月就表達了類似的擔憂，擔心馬斯克通過特斯拉掌握大量中國的公民的數據，儘管馬斯克其人似乎受到北京的歡迎，但是，據彭博新聞社等多個消息來源顯示， 中國當局正在盡一切努力推遲特斯拉上海基地工廠的擴建計畫，而該公司計畫將其產能提高一倍，每年生產200萬輛汽車。

由於美中關係的緊張以及中國清零政策等一系列因素的影響，特斯拉最近幾個月來在中國的業務嚴重受阻，公司計畫降低車價以面對中國市場的激烈競爭。

當然，美國拜登政府繼續對中國的技術出口封鎖政策，試圖將中國孤立起來。該政策或許也會引發中國當局的反制。