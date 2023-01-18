美國德州將立法禁止中國等國家購買土地

中美關係

美國德克薩斯州議員近日提出一項法案，禁止中國、伊朗、朝鮮、俄羅斯等四國的政府、公司和個人購買德州地產。

美國德克薩斯州議員近日提出一項法案，禁止中國、伊朗、朝鮮、俄羅斯等四國的政府、公司和個人購買德州地產。州長阿博特（Greg Abbott）表示：如果法案獲得州議會通過，他會將其簽署成為德州法律。

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這項法案由德州參議員科爾霍斯特(Lois Kolkhorst)提出，起因是不久前中共解放軍的一名退役將軍，在該州瓦爾維德縣(Val Verde County)的勞克林空軍基地(Laughlin Air Force Base)旁邊，購買了超過13萬英畝的土地，勞克林空軍基地是美國空軍最大的飛行員訓練中心。

科爾霍斯特發表書面聲明，以中國為例，指出，中國與另外幾個國家在德州收購的土地越來越多，引發許多德州人的警覺，如果某位美國人想在中國境內某個空軍基地旁邊購買土地，絕對不會被中國准許，因此這種交易也不應該在美國發生。這項法律的通過提供了一些基本保障，確保德州人繼續控制德州的土地。

根據“保衛德州自由政治行動委員會”(Defend Texas Liberty PAC)所發布的民調顯示，82%的德州共和黨人同意必須禁止中國政府和公民在德州購置土地，10%的人認為不應該採取這樣的禁令。

美國的空軍基地在佛羅里達州、加利福尼亞州和德克薩斯州分布較多，中國在這三個州購買的土地也最多，引發國土安全的擔憂。佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)去年9月曾發布一項行政命令，禁止中國等七個國家的利益實體在佛州置產；他也提出法案，禁止中國等國家購買佛州軍事基地附近的土地。