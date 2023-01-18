美財政部：耶倫與劉鶴進行建設性討論 將很快訪問中國

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美國財政部周三發表聲明指出，美國財政部長耶倫與中國副總理劉鶴進行了建設性討論，耶倫很快將會訪問中國。

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法新社報導，耶倫與劉鶴在瑞士蘇黎世舉行了兩人的首次面談，此次會面適逢美中兩國尋求加強關係並緩和緊張局勢之際。

美國財政部在一份聲明中表示，雙方就宏觀經濟和金融發展交換了意見，會談坦誠、實質並具建設性，耶倫與劉鶴一致認為，進一步加強總體經濟及金融議題的溝通，對全球經濟的運作非常重要。耶倫希望在不久的將來訪問中國並且歡迎劉鶴訪問美國，但聲明沒有透露具體日期。

此外，美國財政部也表示，耶倫與劉鶴並同意加強關於氣候金融方面的合作。

耶倫在與劉鶴會晤前向媒體表示，“面對複雜的全球經濟前景，世界上最大的兩個經濟體迫切需要就全球宏觀經濟和金融狀況進行密切溝通，就我們如何應對不同的挑戰交換意見”。

在談到美國總統拜登和中國國家主席習近平11月在巴厘島舉行的G20峰會期間的會晤，耶倫承認，美國和中國存在分歧，但她堅持認為，不應讓誤解，特別是那些因缺乏溝通而產生的誤解使雙方關係繼續惡化。

法新社並援引中國新華社稱，劉鶴與耶倫進行了建設性對話。報導稱，劉鶴表示，歡迎耶倫在今年適當時候訪問中國。

美方官員此前證實，美國國務卿布林肯將於2月初訪問北京。他將是自共和黨籍的前美國國務卿蓬佩奧2018年10月短暫訪問中國以來，首位訪問中國的美國國務卿。