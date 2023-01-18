習近平視頻拜年面色疲憊 動態清零耿耿於懷

中國-新冠病毒

中國國家主席習近平1月18日“向全國各族人民致以新春的美好祝福”。往年，他會在這個時候選擇去一些地方和人家訪問，比如進廚房“揭鍋”的故事就是這樣發生的。今年則改為“視頻連線慰問”，他在慰問時說，對新冠疫情“乙類甲管”是“正確選擇”。

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“視頻連線慰問”在北京人民大會堂舉行，從電視畫面看，習近平獨自站在前面，看起來面容憔悴，講話低調，偶爾似乎做出努力微笑的樣子。李強等一眾常委和高官分站兩側，個個直立，幾無表情。而選擇慰問的“各族人民”和“基層幹部群眾”也一個個似乎被嚴肅的氣氛感染，站立着，肅然聆聽。

習近平“通過視頻連線看望慰問基層幹部群眾”，他對黑龍江省哈爾濱醫科大學附屬第一醫院的醫護人員和患者說，近三年來，中國對新冠疫情“嚴格實行乙類甲管是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，”最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康“，習近平並稱，這樣做為優化疫情防控措施，實施”乙類乙管“贏得了寶貴時間。這似乎是自從北京被迫放棄清零措施以來，中國領導人最明確的在不提”清零“二字的同時為造成重大人道災難的“清零政策“辯護。

按照中國國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年和國家疾控局傳防司司長雷正龍的解釋，所謂“乙類甲管“就是對包括新冠在內的傳染病採取像對待鼠疫、霍亂等甲類傳染病的強制執行管理的辦法，包括對病人、病原攜帶者隔離、對疑似病人以及密切接觸者在指定場所隔離觀察，對相關場所或場所內人員採取隔離，採取限制聚集性活動、停工、停業、停課、封鎖疫區等緊急措施，這些措施用中國領導人習近平的話來表述，就是”動態清零“。在新冠病毒變種奧米克戎大流行後，世界絕大多數國家都採取了與病毒共存的政策，而習近平仍然要求”堅持動態清零不動搖“，包括上海在內的眾多城市、省份遭封鎖，造成嚴重的次生災難，染疫死亡數字不詳，中國經濟發展遭到嚴重破壞。

中國11月底十幾座大城市爆發了反抗清零政策的“白紙抗議“，上海等地示威民眾喊出了”共產黨下台、習近平下台“的口號，中國政府被迫於12月7日宣布對新冠實施”乙類乙管“，實質拋棄清零政策，之後全國各地染疫人數爆發性增長。

但世衛組織認為，中國在放棄清零政策前其實疫情早已嚴重失控。放棄清零後，當局公開通報的染疫死亡數字不過十餘人，在世衛多次批評中國嚴重低報死亡數字後，當局14日宣布12月爆發“疫情海嘯“至今，染疫死亡人數近六萬，雖然比此前公開的高出差不多六千倍，但許多專家認為這個數字仍然可能嚴重低估了中國新冠感染者的實際死亡人數。