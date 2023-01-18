達沃斯論壇：澤連斯基呼籲世界加快軍事援助烏克蘭

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烏克蘭總統澤連斯基周三1月18日以視像形式向世界經濟論壇發表講話，他呼籲全球在應對俄羅斯時不應再猶豫，同時呼籲世界加快軍事援助烏克蘭，以超越俄羅斯的攻勢。路透社最新消息稱，德國拒絕授權向烏克蘭交付豹式坦克。

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法新社消息，澤連斯基在本周於瑞士舉行的世界經濟論壇會議以視頻方式發表講話稱，暴政比民主進展得更快，他說，世界的動員必須趕在我們共同敵人下一次軍事動員之前。

澤連斯基表示，“俄羅斯發動戰爭只需要不到一秒鐘的時間，而世界需要幾天時間才做出第一次制裁的反應”，澤連斯基並例舉克里米亞被佔領的例子，對比俄羅斯“毫不猶豫”行動面前，世界卻在“猶豫不決”。

他批評全球在俄羅斯2014年入侵克里米亞的反應太猶豫不決，因此現在不應重蹈覆轍，而是更有決心和效率，超越俄羅斯的下一步軍事行動，敦促各國增加對烏克蘭的防空裝備和坦克供應。

澤連斯基指出，全球在三年前開始應對新冠疫情，如今已經取得勝果，所以現在是共同面對俄羅斯總統普京之時，澤連斯基稱，歷史不斷重演，世界忽視或低估威脅後，再團結一致抵抗和獲得勝利。他強調，這場戰爭並非由烏克蘭發動，但烏克蘭要為此畫上句號。

另據路透社報道，《華爾街日報》周三援引德國官員的話報道，德國不會授權向烏克蘭交付豹式坦克，除非美國同意向烏克蘭派遣坦克。

另外，烏克蘭一架載着政府官員的直升機在基輔州墜毀，造成至少14人死亡，25人受傷。死者包括內政部部長莫納斯特爾斯基、第一副部長葉寧、內政部國務秘書盧布科維奇及他的助理，地面有1名兒童死亡，11名兒童受傷。

總理什梅加爾宣布，任命國家警察局長克里緬科為代理內政部長。

澤連斯基形容事件是可怕的悲劇，他已指示國家安全局等執法機構調查事件。他透過視像向瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時，指事件不是意外，認為是由戰爭引起，強調戰時是不會有意外發生，他並要求與會者為死者默哀。