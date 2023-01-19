中國駐葡萄牙使館架設監控設備 面臨當局調查

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中國駐葡萄牙首都里斯本大使館安裝多台閉路監控設備，導致附近居民提出擔心私隱受侵犯，據稱，葡萄牙當局正評估中國駐里斯本領事館周邊近日安裝的監控攝影機是否合法。有消息稱，中國使館在周四（1月19日）拆除或重新安置了這些攝像頭。

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中央社消息，目前，中國駐里斯本使館周邊裝設了3台360度全景監控攝影機。一位不願透露姓名的居民告訴路透社，這些攝影機是大約2個月之前安裝的。

這些攝影機固定在金屬桿上，從大使館建築向外延伸，1台對着公用道路，另2台鏡頭朝上，當地居民擔心它們可能拍到周邊的公寓。

住在大使館對面的一位居民形容，中國大使館的監控攝影機"公然侵犯隱私"。

葡萄牙法律規定，監控攝影機不能對着建物或公用道路拍攝，而且"僅限拍攝有絕對必要的建物入口處相關畫面。"

大使館與中國外交部皆未回覆路透社的置評請求。

一名熟悉內情的消息人士稱，此案已送交葡萄牙國家資料保護委員會（CNPD）調查。CNPD也已經聯繫北京駐葡國大使館，以查清情況。

據報導，中國駐里斯本大使館使用的攝影機品牌是"海康威視"，這是一家部分國營的中國企業。

去年11月，英國當局以安全風險為由，要求政府部門停止在敏感建物上裝設海康威視或其他中國相關品牌的監控攝影機。

據路透社消息稱，最終使館方面1月19日同意將有關閉路電視移除或搬至其他地方。在報道曝光後，使館移除其中一台閉路電視，另外兩台則不再指向使館外範圍，但不清楚是否與當局調查或接獲投訴有關。