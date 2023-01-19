人口下降 法新社調查：在中國養孩子可不容易

中國/人口

對許多父母來說，在中國生孩子意味着要兼顧工作和家庭生活，國家的支持卻很少，這個複雜方程式部分解釋了中國出生率的下降。

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據法新社發自北京的報道，中國當局周二（1月17日）宣布，去年中國人口有所下降。這是六十年來的第一次，也是人口危機的第一個跡象，可能會削減增長並對公共財政造成壓力。

為了鼓勵生育，地方政府每月向父母支付家庭津貼，出生獎金有時超過1,000歐元，或提供購買公寓的便利。

但是，社會的緊張的節奏、工作場所的壓力、教育費用，再加上希望給後代提供儘可能好的條件，許多夫婦都不敢多生孩子。

30歲的育兒博主文靜（音譯）說，"許多家庭已經發現撫養一個孩子已經非常困難"。她認為，政府的支持嚴重不足。

她補充道："隨着冠狀病毒大流行的發生，許多夫婦在經濟上確實受到影響，決定不再要孩子“。

經過幾十年的獨生子女政策，自2021年起，所有中國夫婦都被允許生育三個孩子。

北京和上海等主要城市已將產假延長至158天，比全國標準多60天。衛生部門也在敦促地方政府建立更多的託兒所。

但根據亞洲協會政策研究所的數據，在北京，一個私立幼兒園的位置每月可能需要5000至20000元（685至2700歐元）。

育兒和母乳餵養

許多城市青年遠離他們在其他省份的家人，往往祖父母不能幫助他們夫婦照顧孩子。

對於在北京從事網上交易的三十多歲的年輕母親南希（化名）來說，平衡她的工作和撫養孩子已經成為一項艱巨的任務。

她告訴法新社："我不可能找到一個平衡點"。"如果你想給孩子餵奶，你就不能有工作"，因為你不能帶嬰兒去辦公室"，但由於我們的經濟狀況，我們沒有能力辭職。

南希說，中國的父母往往只關注一個孩子，以便在一個高度競爭的社會中讓孩子獲得最大的成功機會。這也促成了出生率的下降。

她補充道："當然，如果你的雄心壯志稍微低一點，你就會不那麼累。但大多數人都非常認真地撫養自己的孩子，"。

她指出："如果你在下午5點離開工作崗位去照顧你的孩子，在機會方面，你可能會得到更少的工作，你的同事可能會走在你前面"。

"啃老"

許多夫婦依靠家庭成員的幫助來維持生活。南希稱："如果說，我們這一代人能夠去工作，那主要是通過對我們父母的啃老，讓他們幫助我們撫養孩子幾年"。

艾薇-孟的情況也是如此。這位30歲的女士告訴法新社，在大流行病期間，她的兒子"主要由祖父母撫養"，當時學校關閉，她和她的丈夫全職工作。

這種情況在疫情結束後繼續存在，因為艾薇選擇專註於她的工作。她坦言："我不太管我兒子的教育問題"。"我晚上很晚才回家，看到他的時候不多。"她認為自己很幸運：因為許多夫婦沒有家庭的支持。

人口學家說，如果國家想提高出生率，就必須為年輕父母提供更多支持，並幫助降低養育孩子的成本。而對於許多中國人來說，壓力實在是太大了。

南希說："政府無論支付多少錢，或者給我一個更好的（教育）環境，我都不想再生孩子。因為"這不是一個用錢就能解決的問題。"