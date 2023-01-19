劉鶴說中國又回來了 可信嗎

中國經濟

劉鶴副總理是國際上最知名的中國經濟官員之一，特朗普發動貿易戰時期領導中方談判，在其政治生涯走到盡頭之時，出席達沃斯經濟論壇，在中國閉關鎖國三年之後，勉力向國際社會發動“魅力攻勢”。

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劉鶴18日與美國財長耶倫瑞士會談後對鳳凰衛視說，希望他的瑞士行讓全球市場看到，中國在經歷了疫情之後，“又回來了”，並且“已經準備好了”加強與世界的合作。17日，劉鶴以溫和和誠懇的語調在達沃斯論壇表示，中國將“在分裂的世界中加強合作”，中國絕不會搞計畫經濟，中國將堅持以經濟建設為中心，堅持擴大對外開放，依法保護產權和和知識產權，營造市場化的國際營商環境等等。劉鶴與美國財長耶倫周三的會談，也被視為是中美經濟關係升溫的跡象。雙方均稱會談是“建設性”的，劉鶴還指與對方進行了“專業、深入、坦誠、務實的交流”。

三年了，世界發生了許多事情，中國似乎主要在進行一場殘酷的清零，清零政策終於被拋棄，劉鶴要讓世界看到“中國回來了”，世界怎麼想？中國自身做了哪些準備？這些問題都比較嚴重，但官媒央視對一些細枝末節津津樂道，比如劉鶴與耶倫從握手到坐下後的開場寒暄至少七八分鐘，比如兩人會談的時間長度，將近三個小時，還說因為耶倫馬上要上飛機，會談不得不停止，否則有意願談得更久等等…… 劉鶴瑞士行官媒忽略了一個重要細節，紐約時報報道說，2018年的達沃斯，劉鶴的演講是出席人數最多的演講之一，這次，劉鶴髮言前，會場有四分之一的空位，而此前歐盟委員會主席馮德萊恩演講時座無虛席，這說明什麼呢？“西方重新調整了優先事項，現在專註於展示團結，反對俄羅斯侵略。“馮德萊恩在講話中還批評中國政府在主導未來清潔能源行業的過程中，以犧牲歐洲和美國的利益為代價，不公平地補貼中國公司。

中國三年閉關鎖國，劉鶴要努力讓國際經濟界放心，中國仍然是一個做生意的好地方。他能夠說服國際社會嗎 ? 紐約時報援引曾擔任奧巴馬政府的中國事務的麥艾文教授說：“過去20年，中國受益於地緣經濟引力和地緣政治功能，但在過去的一年裡，它迅速失去了這兩樣東西”。中國對民營企業的控制和打擊與劉鶴所說的“毫不動搖的支持民營經濟健康發展”不是背道而馳嗎？華爾街日報報道，對於中國政府是否願意減少對企業的限制，重新接納民間資本，中國境內外投資者和企業高官仍持謹慎態度。墨卡托中心18日發布的調查顯示，多數人對中國與歐盟的關係前景不樂觀，81%認為歐盟公民對中國工作的情況會下滑，77%認為科技合作會惡化，55%認為歐盟會降低對中國投資，絕大多數接受調查的專家和民眾支持歐盟分散對中國經濟依賴的政策。

劉鶴對中國經濟發展前景作出樂觀評估，然而，就在他講話的同一天中國出台的兩個數字一點也不樂觀。一個是1961年來中國人口首次出現負增長。另一個是2022年GDP增長率僅3%，不到2021年的一半，遠低於5.5%的目標。這是文革結束的那一年，1976年以來第二低的增長率。而這一數字仍讓專家質疑它的可信度。

現在，西方經濟界最擔心的是中國的人口結構和經濟增長。中國人口萎縮，這是六零年代三年大饑餓之後從未發生過的事情，這一點當然是中共幾十年強迫性計畫生育政策的直接後果，而三年清零更是雪上加霜，專家們懷疑中國已有未富先老的勢頭。

有些專家認為中國的經濟增長率今年有可能強勁增長，但從長遠看前景並不美妙。1978年，鄧小平啟動經濟改革時，中國的中位年齡為20.1歲。2021年為37.9，超過美國。中國的生育率為1.18。而維持人口穩定所需的替代率是2.1。中國的勞動適齡人口多年來一直在減少；有專家估計，到本世紀中葉，這一數字將降至7億以下。摩根士丹利前新興市場負責人魯奇爾.夏爾馬錶示，人口下降通常與經濟衰退相關——人口每下降一個百分點，經濟增長就會下降約一個百分點。

劉在試圖說服西方，中國的經濟會提振的，中國會對世界開放的，中國絕不會搞計畫經濟的。獨立學者鄧聿文在德國之聲撰文以為，劉在國際場合講這番話，發表一點“真實感言“，”算是他作為過去的首席經濟顧問對習的一點忠告“，”大概是在臨退前不想再講違心話吧”。