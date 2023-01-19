反退休改革: 法國上百萬民眾示威 工會號召1月31日為新的行動日

法國/退休改革/示威

法國工會周四組織的反對政府退休改革抗議行動獲得廣泛響應，法新社稱，學校及交通部門超過一百萬人舉行示威，全法各地民眾走上街頭，抗議政府擬將法定退休年齡從62歲提高到64歲的改革方案。在成功組織第一波抗議行動後，工會周四晚間宣布，1月31日將舉行新的罷工抗議行動，以迫使政府讓步。

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法新社報道，周四全國性罷工行動涉及運輸、學校、石油能源及醫院等各行業。受罷工影響，公共交通嚴重受阻，巴黎多條地鐵路線停駛，飛機航班也受影響。

法國總工會CGT表示，全法各地總共發起200多場次的遊行示威，超過200萬人參加，其中巴黎的示威者達40萬人。而據內政部的統計，參加示威人數達112萬，首都巴黎示威者達8萬人。

周四反對退休改革總動員行動規模超過2019年12月5日的抗議行動，當時的反退休改革行動，警方統計全國80萬6000人參加，工會方面稱有150萬人響應。

受周四成功組織抗議行動的鼓舞，包括法國勞工民主聯合會（CFDT）、法國勞工總聯合會（CGT）、工人力量總工會（FO）在內的8大工會聯合發出號召，1月31日為下一個抗議退休改革行動日。

據報道，在巴黎、里昂和雷恩的示威中發生了小範圍衝突，但抗議行動總體平靜。在巴黎，警方和示威者在巴士底廣場附近爆發衝突，示威者投擲燃燒瓶，警方則使用了催淚瓦斯。 據警察總部稱，有38人被逮捕。