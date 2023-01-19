向烏克蘭提供豹二主戰坦克 美國施壓德國

俄羅斯侵烏戰爭

2022年10月17日，德國總理朔爾茨在德國奧斯滕霍爾茨一次軍演中，在一輛 "豹2 "主戰坦克前與聯邦國防軍士兵交談。

德國在是否批准向烏克蘭提供豹二主戰坦克一事上與美國產生分歧，美國國防部長奧斯汀將利用周四在德國美軍拉姆施泰因空軍基地開會的機會向德國新任國防部長皮斯托留斯施壓。

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路透社援引接近德國政府的內部消息稱，德國是否批准德國造坦克送往烏克蘭，前提是美國同意批准將M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）主戰坦克送往烏克蘭。

但美方高官強調，華盛頓暫時不打算向烏克蘭提供重型坦克，理由是基輔將面臨維修和後勤方面的困難。

美國國防部一名高官表示，奧斯汀防長將向德方施壓，在美方看來，向烏克蘭提供德國製造的豹二坦克是最合乎邏輯的解決辦法，因為擁有豹二坦克的歐洲國家同意儘快向烏克蘭轉送。

自俄羅斯侵烏以來，美國已向烏克蘭提供240億美元軍事援款，拜登政府可能很快批准新的價值20億美元的援烏計畫，並於周五在德國美軍空軍基地召開的同盟國防長會議上宣布，這一計畫極可能包括美軍為21世紀戰場設計的新式八輪裝甲車---史崔克裝甲車（Stryker vehicle），但不包括M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）主戰坦克。

德國本身雖然只擁有200多輛先進的豹二主戰坦克，但德國售往歐洲國家的改型坦克多大千餘輛，包括西班牙、芬蘭、波蘭在內的國家都已表示，只要德國允許，將立即向烏克蘭送去豹二坦克。

烏克蘭周四再次敦促西方盟國加快提供坦克和空防系統，以避免更多的烏克蘭人付出生命的代價。

星期三，歐洲三個國家表示向烏克蘭提供更多的導彈和大炮，之前已宣布向烏克蘭提供重型坦克的英國周四表示追加600枚“硫磺”精確制導導彈；丹麥表示將把從法國訂購的19門凱撒大炮全部送給烏克蘭，而瑞典表示將向烏克蘭送去“弓箭手”自行火炮。

周四訪問基輔，並與澤連斯基總統會談的歐盟理事會主席米歇爾強調："必須向烏克蘭提供坦克!"