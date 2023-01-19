從貝寧到埃及 中國加強在非洲部署

中國/非洲

新年伊始，新上任的中國外交部長秦剛在1月16日結束出訪非洲大陸五國和非盟，凸顯中國與非常的傳統友誼，進一步加強中國在非洲的經濟和外交布局。在中國投資非洲一帶一路將近10年之際，也引發西方的擔憂。

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中國外交部長秦剛上任伊始從1月9日到16日對非洲埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧、埃及等5國以及非盟、阿盟總部展開為期一周的穿梭外交訪問，也是延續從1991年開始中國外交部長新年伊始到訪非洲的傳統。

《世界報》評論指出雖然秦剛此行沒有發表引人關注的聲明，不過這有助於加強中國與非洲國家之間的經濟和外交關係。

建總部支持G20席位

在埃塞俄比亞，正如北京在 2018 年中非峰會上承諾的那樣，秦剛為由中國出資建設的非洲聯盟疾病控制中心新總部揭幕。此前中國在埃塞俄比亞的首都亞的斯亞貝巴已經建成了非洲聯盟總部，並準備在尼日利亞首都阿布賈建立西非國家經濟共同體總部 。

秦剛表示北京支持非盟參加 G20峰會，評論認為這是一個具有象徵性姿態，非洲也有強烈訴求需要獲得G20席位。

謹慎對待埃塞俄比亞局勢

不過秦剛對埃塞俄比亞局勢表示非常的謹慎，此前在11月份該國總理阿比·艾哈邁德的政府與提格雷人民解放陣線（TPLF）的叛亂分子月達成脆弱的和平協議。中國任命了一名非洲之角特使，但他似乎並未在談判中發揮作用。

目前有超過 400 家中國公司在埃塞俄比亞開展業務，秦剛表示北京希望埃塞俄比亞“採取有效措施”以確保其國民的安全。

債務陷阱

根據波士頓大學全球發展政策中心的一項研究，儘管埃塞俄比亞欠中國的債務將超過 130 億美元，約合 120 億歐元，而且埃塞俄比亞在 2021 年宣布要重新談判其外債，但北京方面在這個問題上含糊其辭。

在與非盟委員會主席穆薩法基穆罕默德會晤之際，秦剛否認存在任何債務陷阱，說非洲的債務問題從根本上說是一個發展問題。

同樣安哥拉欠中國的債務也相當可觀，高達210 億美元。 秦剛與該國總統洛倫索會談的中文報道中並沒有涉及該議題。 自 2017 年洛倫索上任以來，他希望與北京保持距離，這與他的前任愛德華多·多斯桑托斯不同。

強國到訪

歷史上與法國關係密切的加蓬和貝寧也利用這次秦剛的訪問加強了與北京的關係。 中國是加蓬的主要貿易夥伴，中國主要從加蓬購買石油和錳，加蓬總統阿里·邦戈 表示希望與北京“深化合作”。

在貝寧，帕特里斯·塔隆總統表示，中國的發展“深深鼓舞了所有發展中國家”。 秦剛表示中方願同貝寧加強治國理政經驗交流。

世界強國展開在非洲之交競爭，在中國外長秦離開亞的斯亞貝巴後，法國和德國外長分別在1月12日和13日到訪。

一帶一路

埃及非常支持中國推出的“絲綢之路”投資計畫，中國方面再次重申支持埃及政府“捍衛國家主權和安全”。 埃及回應支持北京針對新疆維吾爾人的政策。 另外中國在開羅以東約 50 公里的該國新行政首都的建設中發揮着重要作用。

習近平宣布在 2023年11 月北京舉辦第三屆絲綢之路論壇，在中國發出該計畫十年後，西方人對中國在非洲的影響力增加感到擔憂。

2022年6月，七國集團領導人宣布要籌集6000億美元用於支持發展中國家，主要是非洲的基礎設施建設進行融資。

美國總統拜登在去年 12 月承諾在未來三年內向非洲提供 550 億美元的援助。美國財政部長耶倫於 1 月 17 日星期二展開對非洲為期十天的訪問，她前往塞內加爾、贊比亞和南非。