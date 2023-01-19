應對中國 華盛頓重視非洲

非盟/美國/中國

美中在國際事務競爭的背景下，華盛頓進一步加大在非洲的影響力。美國財長耶倫於 1 月 17 日星期二展開對非洲三國為期十天的訪問，拜登政府於2022年12月在華盛頓與非盟舉行會議，不過俄烏戰爭讓非洲國家越發不信任西方，同時中國繼續加強在該區域布局。

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美國重返非洲

美國-非洲領導人多邊峰會於12月13日在美國華盛頓召開，這是自新冠肺炎疫情以來華盛頓首次舉行的最大規模國際會議，有49個非洲國家的元首，非盟，民間組織代表與會，也是8年後再次舉行美非峰會，凸顯美國關注非洲。

美國總統拜登宣布支持非盟參加的 G20 峰會。美國國家安全委員會非洲事務主任賈德德弗蒙特表示，在有關全球經濟、民主和治理、氣候變化、健康和安全的國際對話中，我們需要更多傾聽非洲人的聲音。

現任大西洋理事會智庫專家彼得·範（J. Peter Pham），曾在特朗普政府任薩赫勒地區特使，他告訴《世界報》，高興舉行本次峰會，雖然美國相對較晚在非洲相關事務中發揮作用，如歐盟與非洲、法國與非洲、日本與非洲等之間長期以來都有類似的較晚關係。

機遇與樂觀

拜登政府表示目前有兩個主要因素導致國際關係的不穩定：俄羅斯入侵烏克蘭戰爭和中國在非洲影響力的不斷上升，因此用機遇和樂觀主義來形容本次美非互動。

首先，烏克蘭戰爭導致國際局勢的不穩定，此前一位美國高級官員在新聞發布會上表示，不幸的是，非洲大陸的許多國家都遭受了俄羅斯侵略後果的影響，如烏克蘭小麥和化肥出口減少等。

一些非洲國家領袖對俄羅斯入侵缺乏明確的政治譴責，顯示非洲領導人越來越不願接受西方國家的觀點，華盛頓需要與非洲領導人進行積極外交工作的重要性。

其次中國在非洲大陸崛起多年，華盛頓和北京之間的模式競爭是在2022年12月13日召開美非峰會關注的重點，美國要通過該峰會擴展與非洲大陸的交流，超越簡單中國與非洲主要集中在貿易和商業上的交往，華盛頓要擴展到文化、民間社會交流、環境和民主等問題上。

美國國務卿安東尼·布林肯在2022年的一年內對非洲進行了三次訪問，這種高頻罕見，尤其是烏克蘭戰爭在此期間佔據了美國政府的主要注意力。 美非有眾多交流主題如武裝衝突、恐怖主義、糧食不安全、氣候和移民危機，還有經濟開放、人口。

在入主白宮幾天後的 2021 年 2 月舉行的非洲聯盟峰會上的簡短視頻講話中，拜登總統就展示了他要與非洲大陸恢復關係。

白宮旨在恢復與非洲關係

8白宮在2022年8月初發布了一份關於其撒哈拉以南非洲戰略的文件。 展示華盛頓的非洲大陸新行動綱領，該文本表達“根除美國存在的系統性種族主義”的願望，並承認多年來在非洲促進民主方面遇到的困難。

文件中提到的優先事項包括處理 新冠疫情對經濟和社會影響後果，能源轉型和應對氣候挑戰。評論指出這些目標值得稱讚，但如此公式化，不是可以執行的政策。

大西洋理事會智庫專家彼得·範指出“戰略是一份闡明目標、分析可用資源並定義如何使用它們。但是如果列出世界上所有你想要的美好事物不是一種策略，而是一個願望清單。 比如說我可以稱我的豐田為奔馳汽車，但它不會是奔馳。

非洲安理會三個非常任理事國席位

在政治講，從拜登政府的角度來看，非洲在世界佔有特殊的位置。 該戰略文件指出非洲地區在聯合國 安理會擁有三個非常任理事國席位，是聯合國大會和其他多邊機構中最大的地區投票集團之一 ，擁有28%的投票權。 因此各國重視拉非洲國家的選票。

哥倫比亞大學歷史和非洲研究教授馬馬杜·迪烏夫 (Mamadou Diouf) 強調說：就非洲國家，尤其是對於講法語的非洲國家，正在脫離與西方的關係，美國不一定對這些非洲精英具有吸引力。

美國只是與其他幾個最重要的是幾個大國，如前殖民大國法國、中國、俄羅斯、土耳其或之間討價還價的籌碼。

與非民主國家競爭

喬·拜登政府非洲外交政策的重要敘事主線之一是自由民主國家與專制和獨裁政權之間的對抗。 從這個角度來看，2022年8 月份公布戰略文件強調，與莫斯科和北京的競爭也在非洲發展。

該文件指出中國將該地區視為挑戰已有國際規則的地區、推進其短視的商業和地緣政治利益、破壞透明度和公正性。並削弱美國和非洲人民和政府關係。

俄羅斯將該地區視為對私人和準軍事團體活動地區，這些團體往往為了經濟和戰略利益引發不穩定。

非洲政變頻發，美國總統拜登本應凸顯與尼日爾總統穆罕默德·巴祖姆關係，華盛頓已經與他建立了重要的安全夥伴關係，如在阿加德茲設立無人機基地，訓練軍隊等。

在定於 12 月 15 日舉行的官方晚宴上，這位已經是法國在薩赫勒地區最好的盟友可能會被安排在拜登總統旁邊。

尼日爾外交部長馬薩烏杜 表示，我們本來希望巴祖姆總統不那麼孤單，這同時賦予我們更多的責任。 今天的挑戰是尼日爾人民必須感受到民主的直接好處，而我們尼日爾人想要表明民主國家可以戰勝恐怖主義。