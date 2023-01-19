日本與中國在非洲競爭

非洲/中國/日本

中國是非洲地區多年來的重要投資國，美國拜登政府開啟與非洲新夥伴關係，日本同樣與中國在非洲大陸競爭，凸顯政治和經濟交流，也是在2022年8月舉行的東京非洲發展國際會議的核心。

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第八屆東京非洲發展國際會議於 2022年8 月 27 日至 28 日在突尼斯舉行，由日本，突尼斯，聯合國等共同主辦，由於日本首相岸田文雄感染新冠，他以在線形式參加了開幕式。

《世界報》介紹說該峰會從 1993 年到 2013 年每五年舉辦一次，自 2016 年起改為三年一次，由日本和非洲輪流舉辦，旨在加大人力資源、糧食援助，以及基礎設施發展投資的。

東京非洲發展國際會議在新冠疫情，氣候和糧食危機背景下召開，日本國際合作局副負責人Shinjiro Amameishi表示新冠疫情和烏俄戰爭造成的糧食供應困難加劇了非洲地區的營養不良。

平等關係

日本宣布約 1.24 億歐元的糧食生產援助，該重點投資舉措主要在非洲發展種植水稻，其目標是通過支持農民和政府制定該部門的發展戰略，到 2030 年將非洲大陸的水稻產量翻一番，達到 5600 萬噸。 日本希望在三年內在衛生領域培訓 30 萬人，以應對傳染病和農業蟲害。

非洲的私營部門將受益於獲得更多支持，例如“與日本創新行動”項目注重投資在非洲大陸創建初創企業，該項目於 2020 年推出，已經促成了大約 10 家專門從事物流和健康領域的公司的創建。

日本將在三年內為好的基礎設施撥款 50 億歐元，為可再生能源撥款 40 億歐元。

日本外務省非洲事務副總幹事宮下忠之解釋說，通過這些舉措，東京希望繼續走自 1993 年第一屆東京會議以來制定的路線，即促進“非洲發展的夥伴關係和自主權”，並保持“平等關係，而不是捐助者和受援者的關係”。

這些原則也是日本與聯合國開發計畫署、非洲聯盟和世界銀行與東京會議聯繫起來的行動， 幫助在非洲大陸樹立了良好的形象，而且嚴格守承諾更加鞏固了這一形象。

所做的非洲大陸投資選擇也有利於日本公司。 儘管由於非洲一些國家存在不安全和後勤等問題，讓一些日本企業不願涉足非洲，但與 2010 年的 520 家企業相比，現在在非洲大陸有 910 家日本公司，如農產品巨頭味之素等在非洲大陸開展業務。

最近幾年日本的中小企業如電子行業的 Wassha活躍於坦桑尼亞、莫桑比克和烏干達等國。

日本風險投資機構Samurai Incubate已經支持了大約 30 家非洲初創企業的發展。

不放棄

東京早稻田大學的非洲問題專家片岡貞治 (Sadaharu Kataoka) 表示，不過日本在非洲大陸的發展受到新冠疫情大流行的影響，他指出在日本，人們過於謹慎，許多會議和旅行已被取消，東京關閉了邊界，這削弱了在非洲的影響力。

因此，本屆東京非洲發展國際會議標誌着日本回歸非洲大陸，這個擁有豐富自然資源，人口高增長和巨大潛力的大陸，其人口將在 2050 年達到 25 億居民，而 2019 年為 13 億。

與中國一帶一路不同

日本試圖顯示與北京推動的“新絲綢之路”的不同，東京着手培養能夠對抗“債務陷阱”的金融家，一些非洲國家從中國投資中受益，但是國家積累了無法償還的債務。

另外日本將繼續培訓司法和警察人員。 自 2019 年舉行 第七屆東京非洲發展國際會議以來，已培養了約 46,000 人。

分析指出在數量上，日本和中國在非洲的發展並不相同， 中國是重量級的，日本是輕量級。 不過日本可以通過質量、價值觀、可靠性和誠意來增強影響力。 日本需要加強政治影響力，成為非洲大陸的辯護者。