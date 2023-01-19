日本20日決定是否將新冠防疫下調到與季節性流感相同

日本/防疫

據有關方面透露，關於新冠病毒在日本《感染症法》上的定位，首相岸田文雄和相關閣僚1月20日將探討是否調整為與季節性流感同級的“5類”，並對如何戴口罩等問題進行討論，如果下調到“5類”，可能在今年4月-5月開始實行。

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目前，新冠在《感染症法》上被定位為可以對患者和密切接觸者實施行動限制等最廣泛措施的“新型流感等感染症”，與肺結核和嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）一起屬於“2類”，為此，對於感染新型冠狀病毒的人，需要建議住院並進行出勤限制，並且國家負擔一切治療和疫苗費用，如果將其下調為“5類傳染病”，就會取消住院建議和出勤限制，不再要求感染者避免外出，不能再發布基於新冠特別措施法的緊急事態宣言，醫療費用和接種疫苗的公共負擔也會逐漸減少，醫療費將在原則上由個人負擔醫療保險以外的部分，但可能作為過渡措施仍由公費負擔。

而根據日本財務省的資料：60歲以上老年人感染新冠病毒後的死亡率，在德爾塔病毒流行期的2021年夏季的“第五波”中，是2.5%；在今年7月的“第七波”中，奧密克戎病毒成為主流，大阪府的數據是0.48%，而季節性流感的死亡率是0.55%，此資料顯示目前的新冠病毒的死亡率已經低於季節性流感。

政府將1月20日就新型冠狀病毒對策召開閣僚級會議， 預計將就何時將新冠降至《感染症法》上的“5級”以及如何佩戴口罩等問題進行討論，將出席磋商的除首相岸田文雄以外，還有厚生勞動相加藤勝信、經濟再生擔當相後藤茂之、官房長官松野博一等，政府將在分析疫情“第八波”死亡人數增加的現狀並傾聽專家意見之後，決定實施調整。

關於在室內戴口罩，正在討論伴隨防疫等級的下調進行調整，有方案認為：除了有癥狀者等以外，原則上無需佩戴。政府去年5月修改了“基本應對方針”，規定在室外如果不交談，原則上無需佩戴，但提倡在室內戴口罩，除非能保持2米距離或很少說話。

如果新冠病毒感染症降至“5類”，需要戴口罩的人將限制在有發燒等癥狀並可能將病毒傳播給他人的人群。