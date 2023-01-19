港澳台居民可與深圳家人半價購居屋

中國/房市

在中國各地推出救樓市措施之際，深圳推出儼如香港居屋的「共有產權」住房，合資格人士可用最少市價五折買樓，禁售期五年；香港丶澳門和台灣人亦受惠，只要他們有家人在深圳，便可以共同申請人名義參與，不須共住。有關辦法變相吸納港澳台三地的購買力去推動深圳樓市。

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根據深圳市住房和建設局周二(17日)就保障住房徵求意見的四份文件，當局會仿效北京五年前推出的「共有產權」住房，即地方政府和買家各占房屋一定比例的產權，並在售價上作出折讓，以照顧需要買房的中低收入家庭。意見稿訂明，這類住房會按照土地出讓時市場參考價格約50%釐定；購房人產權份額按項目銷售均價佔市場參考價格的比例確定，至少為50%。即只需支付樓價約一半價錢，便可置業，但業權要跟政府攤分。

申請輪候和認購這種政府與購房人「按份共有產權」住房的資格方面，申請人需在過去五年未有在深圳擁有或轉讓自住房；申請人及共同申請人須具深圳市戶籍，但共同申請人為現役軍人丶「港澳台居民或者在就讀全日制學校期間將戶籍遷出深圳市的未滿十八歲子女」，不在此限；最後一項豁免意味本身在港澳台或已移居三地及在三地就讀者亦可成為共同申請人。

申請時，已婚申請人須以家庭為單位，直系親屬為共同申請人，但年滿18歲子女則不可包括在內；年滿35歲的單身人士可獨自申請。申請住房面積按人數計算，由三人以下的65平方米至四人以上家庭配售建築面積約為85平方米不等。

年限方面，意見稿提到，簽訂買賣合同滿五年的購房人，可向符合條件的對象轉讓或向代持機構申請收購個人產權份額，而未夠五年者，退出時只能申請收購自己的產權份額，作價以買入價計算，簡單而言，五年期內即只能把該房買給政府。

根據有關計畫，年前推出丶針對年青人的「安居型商品房計畫」已被取代。中國媒體引述廣東省城鄉規畫院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，現時深圳住房類型包括公共租賃住房丶保障性租賃住房和共有產權，目的是圍繞新市民丶年輕人丶無房戶丶中低收入人群建立有租有買丶價格低廉以及門檻較低的公共住房體系。

公眾諮詢為期一個月，當局未有提及實行的時間表。