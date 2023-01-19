米歇爾稱盡一切努力幫助烏克蘭 北約11國承諾提供新的軍事援助

烏克蘭/歐盟/軍事/北約

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周四訪問基輔並會晤了烏克蘭總統澤連斯基，米歇爾表示“應盡一切努力”幫助烏克蘭加入歐盟。而北約11國承諾向烏克蘭提供新的軍事援助。

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路透社報道，米歇爾周四向烏克蘭議會發表講話，強調烏克蘭面對俄羅斯發起的軍事進攻所表現出的堅韌，他稱，“烏克蘭就是歐盟，歐盟就是烏克蘭”。

報道稱，布魯塞爾去年六月授予烏克蘭歐盟候選國身份，烏克蘭提出加入歐盟申請，並呼籲加快入盟進程。

路透社援引米歇爾在烏克蘭議會發表的演講記錄稱，我們必須不遺餘力使這一承諾變為現實。

在向烏克蘭提供豹2主戰坦克問題上，米歇爾表示，他本人傾向於西方應向烏克蘭提供主戰坦克。

在歐洲理事會主席此次訪問基輔後兩周，歐盟與烏克蘭峰會將於2月3日舉行。

歐盟27個成員國計畫2023年向烏克蘭提供180億歐元財政援助，歐盟正在考慮對俄羅斯實施第十輪制裁。

另據路透社報道，北約11國承諾向烏克蘭提供新的軍事援助。

而包括英國、波蘭和荷蘭在內的9國承諾向烏克蘭提供包括主戰坦克的、“前所未有的一系列援助”，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。

這些國家周四在一份聯合聲明中表示，“我們承諾共同尋求向烏克蘭提供一系列前所未有的捐贈，包括主戰坦克、重型火炮、防空武器、彈藥和步兵戰車。”

這份發表在英國政府網站上的聲明，是由英國、愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞和立陶宛的防長，以及丹麥、捷克、荷蘭和斯洛伐克的代表，在愛沙尼亞舉行會議後發布的。

丹麥國防大臣雅各布·埃勒曼-延森周四表示，丹麥將向烏克蘭捐贈19套法國製造的凱撒榴彈炮系統。丹麥國防大臣在一份聲明中指出，“我們一直在就凱撒榴彈炮的問題與烏克蘭方面保持着聯繫，我很高興我們現在得到了丹麥議會的廣泛支持，以將這些武器捐贈給烏克蘭的自由鬥爭。”

另外，北歐國家瑞典宣布向烏克蘭提供價值43億瑞典克朗(約合4.19億美元)的新一攬子軍事援助。這些援助包括裝甲步兵戰車、“射手”火炮系統，以及輕型便攜式反坦克武器、掃雷設備以及突擊步槍。

此外英國將向烏克蘭運送600枚“硫磺”導彈。英國國防大臣本·華萊士表示，英國將向烏克蘭運送600枚“硫磺”導彈，以支持該國對抗俄羅斯。