中美關係

2023年1月19日，一位戴着口罩的老年婦女從北京一個公共公園展示的農曆新年裝飾品旁邊走過。美國加州從今年起將農曆春節列為法定假日。

美國加利福尼亞州州長紐森（Gavin Newsom）去年9月簽署的AB2596法案從今年起生效。根據這項法案，加州成為全美第一個將農曆春節列為法定假日的州。

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法案去年由加州議會的30名議員發起，8月31日州參眾兩院投票通過，9月29日由州長紐森簽署。從2023年起的農曆新年大年初一，加州政府轄下的公務系統和全州公立學校都放假一天。

農曆春節是美國亞裔族群一年中幾個最重要的節日之一，包括中國、越南、韓國和台灣移民在內，將近三分之二的亞裔美國人有過農曆春節的習俗。

在加州這項立法之前，美國如紐約、舊金山的學校體系已在農曆春節放假，但加州是第一個宣布農曆春節放假的州政府。

紐森去年發布聲明指出，慶祝農曆新年的意義在於拋開過去一年的煩惱，迎接未來的興旺和好運；加州將這天定為州政府公休日，目的是肯定亞裔美國人讓加州文化更多元豐富，也為所有加州人提供一個參與農曆新年的機會。紐森說，他為加州族裔與文化背景的多樣性和豐富性感到非常自豪，並理解希望自己文化傳統的重要性在州的法定假日中被反映出來的願望。

目前農曆春節仍不是美國的國定假日。紐約選出的華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）去年2月曾在國會提案，將農曆新年定為聯邦法定假日。她在國會的提案有44名附議者。

據2020年全國人口普查統計，加州有3953萬居民，佔全美人口3.31億人的11.9%，幾乎比人口排名第二的德克薩斯州的2864萬人多了三分之一，因此加州的一舉一動在全美具有很強的影響力。此次加州將春節定為州的法定假日將鼓舞其它州，也對呼籲將春節作為全國法定假日的運動起到推進作用。