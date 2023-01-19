路透社採訪：親人死於新冠的中國人對不保護老年人感到憤怒

中國/疫情

2022年12月初以來，冠狀病毒病（COVID-19）染疫病例在中國激增，66歲的北京居民張某失去了四個親人。圖為2023年1月13日他在紫禁城河邊。

中國大批老年人在沒有保護和準備的情況下染疫而亡，擠爆殯儀館火葬場，多數人沒有體面的葬禮，他們的親人即將過一個悲傷的農曆年--2023癸卯年。

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路透社1月18日發自北京的報道：當冠狀病毒席捲江西省家鄉時，前高中教師艾莉婭（化名Ailia）85歲的父親在表現出類染新冠癥狀後死亡，令她受到極大的打擊。

雖然她的父親從未被檢測過，但艾莉婭和母親在同一時間被確認為陽性，她相信冠狀病毒（COVID-19）是導致父親死亡的一個原因。

當數以億計的中國人在1月21日開始的農曆新年假期中前往與家人團聚時，許多人將悼念在冠狀病毒感染浪潮中死亡的親屬。

對許多人來說，悲痛與憤怒交織在一起，他們說，在中國經過三年的測試、旅行限制和封鎖之後，於2022年12月突然放棄"清零"政策之前，卻沒有為保護老年人做準備。

56歲的艾莉亞說，她和無數的中國人一樣，都支持重新開放經濟。而她的父親卻在中國取消清零限制幾周後，在12月底去世。

她在電話中說："我們希望能夠開放，但不是像這樣開放--不是以犧牲這麼多老人為代價，這對每個家庭都有巨大影響。

上周六，中國宣布"清零"結束以來，醫院有近6萬名與冠狀病毒有關的死亡病例。儘管這個數字比以前宣布的增加了10倍，但許多國際專家說，這是一個低估的數字，部分原因是不包括在家中死亡的人，比如艾莉婭的父親。

一位中國官員周六（1月14日）說，在這些死亡者中，90%是65歲或以上的人，平均年齡為80.3歲。

許多專家說，中國未能利用將冠狀病毒基本控制三年的優勢，使其人口為重新開放做更好的準備，特別是為數億老年人做好準備。所提到的不足之處包括老年人的疫苗接種不足和治療藥物供應不足。但中國當局拒絕接受這種批評。

一位中國官員在1月6日說，超過90%的60歲以上的人已經接種了疫苗，但是截至11月28日（有數據可查的最近日期），80歲以上的人接受加強注射的比例只有40%。

艾莉婭說："如果他們把用於控制病毒的資源用於保護老人就好了"。據路透社解釋，鑒於批評中國政府的敏感性，她和許多受訪者一樣拒絕使用自己的全名。

路透社說，中國官員多次提到保護老年人的重要性，宣布了各種措施，從疫苗接種活動到在中國最大的城市上海成立一個工作隊，以確定高風險群體。

北京結束"清零"的決定是在11月底罕見的反對該政策的廣泛街頭抗議之後作出的，但公眾對中國結束疫情防控的處理方式的投訴，主要是通過受到嚴格審查的社交媒體。

一些分析人士說，中國對疫情的處理削弱了人們對政府的信心，尤其是城市中上層人士，但他們並不認為這是對習近平或共產黨統治的威脅。

匆忙 混亂

33歲的Lila Hong（音譯洪麗拉）在一家汽車製造商的營銷部門工作，三年前大流行病開始時她在武漢。雖然她的家人在對冠狀病毒知之甚少的情況下熬過了那段痛苦的初期，但上個月她的祖父母和一位祖叔爺在感染冠狀病毒後死去。

她回憶說，她和父親一起去擁擠的武漢火葬場領取祖父母的骨灰，在中國的新冠浪潮中，這是一個悲切但常見的經歷。她說：“你想象一下，這本應是一個非常莊嚴和尊重的情景。但事實上，我們感覺就像在醫院裡排隊”。

洪還說："我並不是說重新開放不好。我只是認為他們應該給更多時間做準備工作"。

一位66歲姓張的北京居民說，自12月初以來，他失去了四個與他關係密切的人，包括88歲的姑姑，“她是在住院期間被感染”。

和其他人一樣，這位張姓居民說，他感覺姑姑死後的處理很混亂，很倉促，不符合傳統。“人們沒有機會與親人告別”。他說："如果我們不能過上體面的生活，我們至少應該能夠有一個體面的死亡。"這非常可悲"。

死亡證明不寫新冠

在路透社為這篇文章採訪的七位悲傷的親屬中，除一人外，其他人都說新冠沒有出現在他們親人的死亡證明上，儘管他們認為這是導致親人死亡的關鍵因素。

這些親屬們同樣對官方的死亡人數表示懷疑，有幾個人提到在三年的"清零"管理期間對政府失去了信任。

來自北京周邊河北省的22歲學生菲利普表示，他支持11月的反封鎖抗議活動，但對重新開放的管理方式感到失望，並認為是政府的錯。

他說，“似乎他們擁有世界上所有的權力，但他們卻沒有把這些事情做好”。“如果是一個公司的CEO，我想他必須辭職”。菲利普在12月30日失去了78歲的祖父。

他回憶說，“醫院裡沒有任何有效的藥物，非常擁擠，沒有足夠的床位”。“祖父去世後，他的屍體被從床上移走，然後立即被另一個病人取代”。

他說，“護士和醫生們都很忙。他們似乎一直在寫死亡證明，並把副本交給親屬。有這麼多的死亡......這是一個巨大的悲劇”。