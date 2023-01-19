香港本月30日撤銷隔離令 特首稱是疫後復常重要一步

新冠/防疫

困擾香港三年的武漢肺炎將會逐漸被視為普通的上呼吸道感染，港府決定，由本月30日起撤銷對染疫人士發出隔離令，所有檢測確診人士亦毋須按例透過衞生防護中心網上平台呈報和提交個人資料，並同時逐步建立新常態系統，將新冠病毒視作上呼吸道感染管理。

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行政長官李家超今(19日)早在立法會答問大會上指出，香港接種第2和第3劑疫苗的比率已達到93%及84%，加上市民感染所產生的免疫力，相當於接種第3劑疫苗的有效接種率已達到95%，混合免疫屏障十分牢固，而打針後感染奧米克戎者亦多屬輕症，疫情對公共衛生的風險已明顯減低，可以撤銷隔離令。

他表示，要逐步建立新常態系統，由一刀切強制措施，改為由市民自行負責，將新冠病毒作為其中一種上呼吸道疾病管理，形容這是外國和香港復常的必經階段，走上復常的重要一步。

在談到與中國內地通關的情況時，李家超又說，通關十多日以來，並無增加疫情風險，香港疫情亦一直向低走，由最高位的三萬宗回落至近日的三千多宗，下跌九成。而截至昨日，每日平均有超過二萬人前往內地，港府會與內地政府保持溝通，制訂加大開放的方案，儘快達致全面通關。

至於由於春節臨近而北上又要手持核酸檢測陰性證明才可返回內地，以致香港部分檢測站出現人龍，有市民要在寒夜中通宵排隊，李家超亦認為情況十分不理想，但他沒有回應何時取消核酸檢測這通關要求，只是說，現時出現人龍並非是檢測設施不足，例如昨日的檢測用量只是供應量的六成，相信是資訊發放不足，故已要求政策局統整檢測站資料，發放予市民，讓市民更好掌握不同檢測站的預約情況而知所選擇。他強調，其目標是以廉宜簡便的快速測試逐步取代核酸檢測，最後連快測也不需要便過關入內地。

受疫情影響，中國自2020年1月23日起封關，限制人員進出。香港則於2月實施包括隔離令在內的《預防及控制疾病規例》修訂條例。