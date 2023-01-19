香港虛擬貨幣交易所俄籍創辦人美國落網 涉洗黑錢 7億美元

香港/虛擬貨幣

在香港註冊丶名為Bitzlato的虛擬貨幣交易所，被指用作向俄羅斯的非法暗網市場九頭蛇（Hydra Market）轉移合共7億美元(下同)的非法資金，在中國深圳居住的公司俄籍創辦人列科德莫夫(Anatoly Legkodymov音譯)在美國邁阿密被捕，當地時間今(19日)天提堂。

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這次涉及法國當局和美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的聯合行動，可被視為截斷因俄烏戰爭而受金融制裁的俄羅斯資金外流行動的後續。美國和德國去年4月在一項聯合行動中，關閉了全球最大丶歷史最悠久的暗網市場九頭蛇，查獲2500萬元的加密錢包，而根據美國司法部文件，在關閉九頭蛇市場前，Bitzlato為該市場的用戶交換了超過7億元的加密貨幣，並從中收取超過1500萬利用勒索贖金軟件獲得的收益。

美國司法部網上的法庭文件顯示，列科德莫夫是Bitzlato的高級行政人員和大股東，該公司是一家在香港註冊的加密貨幣交易所，但是在全球運營。Bitzlato聲稱用戶只需提供最低要求的身份證明，「既不需要自拍照片，也不需要護照」。即使要求用戶提交身份信息時，亦一再允許申請人提供屬於「稻草人」註冊人的信息，而一些內部通話可見，主事人知道，其用戶都是一些騙子。

司法部助理部長保利特(Polite)指出，列科德莫夫涉嫌營運的加密貨幣交易所未能實施必需具備的反洗錢保障措施，讓犯罪分子能夠從其不法行為中獲利。這些行為包括網上勒索軟件丶販毒及洗黑錢等。法庭文件指出，列科德莫夫是俄羅斯公民，在中國深圳居住，星期二於美國邁阿密被捕，周四在佛羅里達州南方法院提堂，控以經營無牌貨幣兌換交易所。

司法部副部長蒙納歌（Lisa O. Monaco）在記者會上形容，以中國為基地的洗黑錢引擎Bitzlato，是推動這個加密犯罪的高科技軸心，是次聯合行動是對加密犯罪生態系統的一記重擊，並發出清楚信息，無論是在中國抑或歐洲犯罪，可能都要在美國法院為其行為負上責任。

本台記者今早到訪該網站，發現已被屏蔽。