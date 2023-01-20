中國或增審查項目：“黑暗”“陰鬱”都敏感

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中國互聯網似增加了審查項目：顧女士在帖子中說，“我聽說在新的一年裡不允許有黑暗和陰鬱的詞語。那麼現在讓我來悼念我的母親吧”。

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據路透社報道，中國的互聯網監管機構在本周表示，它將審查任何有關新冠病毒傳播的"虛假信息"，因為這些信息可能在農曆新年慶典期間引起人們的"陰鬱"情緒。

該報道指出，這個農曆年節日是對人們失去親人的一種提醒。比如來自上海的作家顧北在微博社交媒體平台上說，她等了近兩個星期才將她的母親火化，殯儀館無法告訴她何時安排儀式。

顧女士在帖子中說，"我聽說在新的一年裡不允許有黑暗和陰鬱的詞語。那麼現在讓我來悼念我的母親吧。" 但她沒有說明她母親的死因。

路透社說，一些文件顯示，許多省份的殯儀館在從屍袋到火化爐等項目上的花費都在增加，這是疫情造成死亡增加的跡象。

一般認為，這次清零政策突然大轉彎，沒有在醫療，醫藥，疫苗等方面做準備，導致中國大批老年人染疫身亡。特別是醫療條件差的農村地區的老年人，在這次海量返鄉潮中，處境堪憂。

據世衛組織周四的一份報告，在截至1月15日的一周內，中國報告的染疫住院人數大幅上升，達到了疫情大流行開始以來的最高水平。

世衛組織援引北京提交的數據說，住院人數比前一周增加了70%，達到6萬3307人。

可是在周四的一次新聞發布會上，中國衛生官員說，醫院報告的冠狀病毒患者數量已經過了頂峰，與1月5日的高峰相比，1月17日接受危重治療的人數減少了40%以上。

中國表示，12月8日至1月12日期間，有近6萬名新冠患者在醫院死亡。但這一數字不包括在家中死亡的人，而且，據一些醫生表示，他們不願意在死亡證明上註明“新冠”（COVID）字樣。