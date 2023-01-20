春運高峰全面展開 醫院殯儀館不堪重負

中國/春運/疫情

冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發之際，一名醫務人員在醫院急診科檢查躺在床上的病人的靜脈滴注治療2023年1月5日中國上海。

中國農曆年假日的高峰全面展開，人們擁擠在火車和公共汽車上，度過多年來最繁忙的旅行日之一，讓人擔心洶湧的新冠（COVID-19）疫情再出現新高潮。

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路透社周五（1月20日）的報道說，當數百萬民眾在春節假期乘坐擁擠的列車返鄉過年或出行之際，中國當局淡化疫情。

官媒新華周四刊出國務院副總理孫春蘭的評論說，最近，中國的整體疫情處於一個相對較低的水平。她還說，醫院的危重病人數量正在穩步減少，儘管救援任務仍然很重。

中國孫副總理的這個評論是在自2019年底爆發疫情以來的一個最狂熱的旅行日前夕發表的。此刻，數百萬城市居民為周六（1月21日）正式開始的農曆新年假期而返鄉。

據中國政府的估計，在1月7日至2月15日期間，中國預計將有超過20億人次在各地旅行。

不過，人們普遍懷疑中國官方對疫情的描述，因為自從上個月北京放棄嚴格的清零控制和大規模測試核酸以來，醫院和殯儀館已經不堪重負。

該報道說，在發生對政府嚴厲清零措施進行歷史性抗議之後，這一政策的大逆轉將冠狀冠狀病毒（COVID）釋放到了14億人口身上，而在此之前，自2019年底武漢首次出現該疾病以來，這個病毒在很大程度上被屏蔽。

一些衛生專家預計，今年中國將有超過100萬人死於這種疾病。據總部設在英國的健康數據公司Airfinity預測，下周中國的冠狀病毒染疫死亡人數可能達到每天3萬6000人。

路透社報道說，星期五，興奮的乘客滿載着行李和一箱箱禮物登上火車，前往期待已久的家庭，與家人團聚。

一位姓李的30歲男子在北京西站告訴路透社，"每個人都急於回家。畢竟，我們已經很久沒有見到家人了"。

不過，對其他人來說，這個節日是對失去的親人的一種提醒。比如來自上海的作家顧北在微博社交媒體平台上說，她已經等了近兩個星期才將她的母親火化，殯儀館當時無法告訴她何時能夠安排儀式。