"暴雪"將停止中國網遊 電競賽也不讓中國玩家參加

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美國知名遊戲廠商暴雪娛樂不僅將從1月24日起停止在中國的遊戲服務，還將在今年"爐石戰記"的電競賽事中規定，居住在中國的網遊玩家無法參與賽事。此事在中國的社群網絡上引發許多玩家不滿。

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中央社援引中國證券時報周五報導，"爐石戰記"（中國稱爐石傳說）官方公開了2023年賽事規則，在公告頁下的常見問題處註明："居住在中國玩家將不能參與該賽事，如果是在賽事過程中有找到中國的合作夥伴，我們將會重新評估參賽資格。"

每日經濟新聞報導，對這項規定，不少網友留言表達不滿。有網友表示，中國玩家也有在外國網絡服務器玩遊戲的，也掏了錢，為什麼就不能參加。

按照此前公告，暴雪中國將會在1月24日正式停止中國網絡服務器服務。

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）為"魔獸世界"（World of Warcraft）和"鬥陣特攻"（Overwatch）等一些知名遊戲的開發商，自2008年以來一直在中國這一全球最大的移動遊戲市場上開展業務。

去年11月，暴雪娛樂在聲明中表示，由於未能與中國網易就續約達成協議，因此結束長達14年的合作關係。澎湃新聞記者引述知情人士表示，雙方合作終止的主要原因是價格未能談妥，暴雪娛樂對續約提出了高價條件，網易無法接受；已有多家遊戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，其中包括騰訊、完美世界、B站等。