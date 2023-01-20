港府新標：奧運奪金片配《榮光》曲屬辱國歌 市集售社運紀錄涉煽動

香港/政治

警方國安處人員日前圍封一個有民主派人士賣物籌款的商場，搜走一名媒體創辦人開店的貨品，當中包括紀錄2019年反修例運動的書籍，涉事三人被控串謀煽動，法庭拒絕兩名被告保釋，而另一名被告因病交警方看管。同日，一年輕人因把港隊張家朗前年奧運花劍奪金的頒獎禮片段配上反修例運動代表歌曲《願榮光歸香港》的樂曲，被控侮辱國歌或國旗，因歌曲本質就是貶損中國，被告否認控罪，獲保釋出外候審。

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國安警方聯同海關周二傍晚寺鎖位於旺角一個商場內的「隱世市集」，內里有被囚民主黨前立法會議員胡志偉丶尹兆堅等人寄賣賀年物品以籌措訴訟費的攤檔，但大批警員有目標地大搜「Free HK Media」創辦人姜嘉偉(人稱姜牧師)有份的「影衰mi雜貨店」，搜走十數箱物品。

警方表示，行動中檢獲43本煽動書籍及其他煽動物品，以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」拘捕六名「反政府組織」成員，指他們製作有關2019年6月起「暴動事件的煽動書籍」，宣揚港獨主義等。被捕人年齡介乎18至62歲。

扣查一天後，當局於昨(19日)午把被告帶往西九龍裁判法院提堂，三名被告依次為商人李龍現（52歲）丶姜嘉偉（31歲）和寵物美容師陳尚恩（48歲）。當中，首被告因須入院進行手術而缺席聆訊，在下次提訊前，還押警方看管。另外，身兼《港區國安法》指定法官的主任裁判官羅德泉拒絕姜丶陳二人的保釋申請，還柙監房，直至3月17日再訊。

控罪指，三名被告於上月2日至本月17日期間，串謀其他人在社文平台和旺角一個攤檔內推廣出售具意圖引起憎恨或藐視港府等煽動意圖的作為。根據「影衰mi雜貨店」在社平台推銷和警員「放蛇」時購書所付金額，證身之一應是一本記錄2019年6月至2020年2月每日示威活動的「圖文簡錄」，當中可見寫有「光復香港 時代革命」的旗幟，亦有批評警方的字眼。