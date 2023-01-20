澤連斯基：西方除了向烏克蘭輸送重型坦克外別無他法 美防長：德國仍是“可靠的盟友”

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周五在德國拉姆施泰因舉行的峰會未能就援烏作戰坦克做出任何決定，烏克蘭總統澤連斯基表示，除了向烏克蘭提供重型坦克外別無他法；而美國國防部長奧斯汀表示，儘管德國不願向烏克蘭輸送重型坦克，但德國仍是一個“可靠的盟友”，奧斯汀稱，“我們都可以做更多”幫助烏克蘭。

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法新社消息，澤連斯基周五晚間在他的視頻講話中表示，"我們將繼續為爭取得到現代化主戰坦克而努力，每一天我們都更加明確地表明，除了在(提供）坦克問題做出決定外，別無其他解決方案，”

周五在駐德美軍拉姆施泰因空軍基地舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議，暫時未能就向烏克蘭提供德制坦克，達成共識。峰會召開前，烏克蘭對會議取得結果寄予厚望，約五十個國家願意軍事援助烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，烏克蘭希望獲得必要的軍事裝備，以在其領土上對俄羅斯軍隊發動新的進攻。出席會議的包括美國防長奧斯汀、德國防長皮斯托留斯、英國國防大臣華萊士、烏克蘭國防部長列茲尼科夫及北約秘書長斯托爾滕貝格等，主要議題是如何進一步向烏克蘭提供軍事援助，包括提供德制豹式坦克等。

澤連斯基對周五在拉姆施泰因舉行的會議仍然表示歡迎，(各國的支持）將更增強我們的力量，澤連斯基說，我們的盟友奉行同一原則：他們將儘可能地支持烏克蘭直至贏得我們的勝利。

澤連斯基會前曾呼籲西方“大幅”增加對烏克蘭的軍事援助，他形容烏克蘭的武器庫要增加“數百輛戰車”，“在火箭和防空系統方面也要獲得重大成果”。

澤連斯基在德國拉姆施泰因空軍基地舉行的、由美國主持的國防部長會議上發表講話稱，合作夥伴“不要在坦克的數量上討價還價，而是要開放主要的供應，以阻止邪惡的進攻。”

另據法新社消息，雖然在德國拉姆施泰因舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議，暫時未能就向烏克蘭提供重型坦克達成共識，但出席會議的美國國防部長奧斯汀周五向媒體表示，德國是可以信賴的盟友，而且"長久以來都是這樣"。在周五於德國美軍拉姆施泰因基地舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議上，德國仍拒絕就向烏克蘭運送豹2主戰坦克開放綠燈。奧斯汀表示，"我真誠地相信他們(德國）將來仍會繼續成為可靠的盟友。”