烏克蘭盼豹二坦克 德國尚未開綠燈

俄羅斯侵烏戰爭

在立陶宛首都維爾紐斯以西約130公里（80英里）的魯克拉軍事基地，北約士兵駕駛着德國豹2坦克參加北約軍事演習。

基輔的盟友周五宣布向烏克蘭提供大量新武器，但是他們並未就提供德制豹二主戰坦克一事達成任何協議，擁有否決權的德國尚未開綠燈。

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周五，德國拉姆施泰因美國空軍基地召開50多國軍援烏克蘭協調會議，但未能就向烏克蘭提供豹二主戰坦克上促成德國放手。

美國防長奧斯仃會後難掩失望地表示：“關於豹二坦克，德國仍沒有作出決定。”烏克蘭總統澤連斯基 周五再次敦促盟國拿出決心向烏克蘭提供重型坦克，他通過視頻表示，我們的盟友希望我們獲得勝利，向烏克蘭提供現代化重型坦克十分必要。

專家認為，西方設計的現代化重型坦克會幫助烏克蘭在烏東戰場獲得優勢，在遭遇一系列失敗後，俄羅斯已準備在烏東地區發動大規模攻勢。

波蘭、芬蘭等國表示已做好準備向烏克蘭送去本國擁有的豹二坦克，但必須得到坦克製造國德國的批准。

德國在冷戰期間製造了數千輛豹二主戰坦克，目前包括西班牙、波蘭、芬蘭等在內的多個歐洲國家都擁有豹式坦克，但德國對這些國家轉讓豹式坦克擁有否決權。目前看來，儘管基輔和西方的壓力巨大，德國仍相當猶疑。

德國新任防長皮斯托留斯否認阻礙盟國達成共識，他稱柏林正在採取行動，盤點其軍隊和工業部門所持有的豹式坦克庫存。

50國開會前，烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲盟邦加快提供重武器進程：“你們有能力促成阻止邪惡的重大行動!”

德國尚未開放綠燈，不過，與會者認為未來數周事情有可能發生變化。波蘭防長深信西方盟友將為烏克蘭提供德制豹二坦克。美國防長奧斯仃則認為：“俄羅斯人正在重新集結，徵兵，補充兵員，現在不是鬆口氣的時候。”他補充說，“從眼下到春天，是一個有利的窗口期，烏克蘭會尋找時機發起反攻，時不我待。”