荷蘭宣布幫助烏克蘭裝備愛國者防空系統

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西方國家正在加快向基輔運送武器之際，荷蘭周五宣布將幫助烏克蘭裝備愛國者防空系統；芬蘭周五宣布對烏克蘭提供價值超過4億歐元防衛設備新援助方案，但內容不包括豹2式主戰坦克。

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法新社消息，荷蘭國防部周五在一份聲明中表示，荷蘭將幫助烏克蘭裝備愛國者防空系統，這個系統包括兩個發射器及導彈。荷蘭國防部稱，這是荷蘭與美國及德國合作的項目，三國聯合向烏克蘭提供愛國者防空系統。

荷蘭方面稱，“這項合作是烏克蘭總統澤連斯基緊急呼籲的結果”。烏克蘭希望加強防空系統，以抵禦俄羅斯導彈和無人機對烏克蘭城市的持續攻擊”。

荷蘭並宣布將負責培訓烏克蘭軍人，並提供100輛從捷克購買的高射炮。

在澤連斯基去年訪問華盛頓期間，美國於12月底宣布向烏克蘭提供愛國者防空系統；德國也承諾在1月5日提供其中一個系統。

荷蘭並宣布加入包括德國在內、由11個歐洲國家組成的集團，該集團正在研究向基輔提供重型坦克的可能性，包括提供培訓。

另外，芬蘭周五宣布對烏克蘭提供價值超過4億歐元防衛設備新援助方案，但內容不包括豹2式主戰坦克。芬蘭此前曾表示，如果與盟國達成協議，芬蘭可以提供豹2式坦克。

芬蘭國防部在聲明中表示，新援助方案可能使芬蘭援烏武器裝備總價值增至3倍，達5億9000萬歐元。

芬蘭擁有約200台豹2式主戰坦克。防長特別顧問皮諾寧（Miika Pynnonen）表示，是否對烏克蘭提供這種戰車將會在拉姆施泰因空軍基地與盟國行商討之後，再另作決定。

芬蘭鄰國瑞典也同意在發生危機時，幫助芬蘭迅速更換捐助的武裝裝備，這使得芬蘭最新軍援烏克蘭方案成為可能。兩個北歐中立國瑞典和芬蘭在俄羅斯入侵烏克蘭後，去年同時申請加入北約。

芬蘭國防部表示，芬蘭和瑞典防長周五稍晚將在拉姆施泰因空軍基地簽署一份支持烏克蘭的意向書。協議內容將包括，"芬蘭對烏克蘭提供國防物資，瑞典表達願意在必要時支持芬蘭"。