首例：控方指《榮光》本質損華 以曲換國歌亦屬侮辱

香港/政治

張家朗(左二)奪金的頒獎禮片段, 被換上曾被誤作中國國歌的願榮光歸香港, 遭港府指為侮辱國歌

與煽動案同日在法院處理的，是香港首宗被控侮辱國歌而需審訊的案件。案中27歲自稱無業的27歲男子鄭榮進，把港隊劍擊隊員張家朗在2021年7月26日奪得東京奧運男子花劍個人賽金牌的頒獎禮片段，把襯底的中國國歌音樂改為《榮光》音樂，畫面亦沒有其他改動，亦沒有打上歌辭仍字幕，他把這片段以《張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）》為名上載至個人YouTube帳戶，截至去年7月，觀看次數超過9.7萬次。類似版本現時仍可以「備份」為名在YouTube供瀏覽。

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根據控方所述案情，《榮光》是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，即使沒有歌詞，其音樂已象徵有關意思。而被告去年4月在警誡錄影會面中表示，不知道《榮光》的背後意義，只是在網上瀏覽時覺得旋律感人，便用作練習剪輯影片及「二次創作」的技巧。被告其後於去年7月21日被捕，現被控以任何方式公開及故意地侮辱國歌；交替控罪則指他以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。

辯方在開案後要求控方釐清，「侮辱」的基礎是指干擾國歌正常播放抑或是指將國歌替換成《榮光》。控方表示，單純換國歌並非「侮辱」，但將其換成有特定意義的《榮光》則不同，並指條例中「侮辱」的定義是「損害國歌作為中國的象徵和標誌的尊嚴」，而《榮光》本質的意義及大眾對它的理解，會對中國造成貶損，故換上《榮光》構成侮辱國歌。

與「光時」在唐英傑案中被法庭裁定有分裂意義不同，《榮光》未在法庭上被認定為違反國家安全歌曲，遑論單是音樂。

根據一名女警庭上所作證供，頒獎禮榮光版上載後四天被設定為「私人」，以致她不能再觀看；一年後再用原先的超連結觀看時，發現影片設定轉為「不公開」，而觀看次數亦由9.2萬增至9.7萬前年。

其後，控方傳召一名對音樂沒有認識丶由上月初才開始被指派研究《榮光》的警長以專家證人身分作供，遭辯方反對，指警長僅從網上獲得資料，只屬「傳聞證供」，沒有相關知識，不符合專家證人要求。控方承認安排有欠理想，但專家證人只是就此曲的應用作供，有足夠資格。

辯方又質疑，警長在報告提及《榮光》曾被支持政府人士改編成《願平安歸香港》，但卻沒有列出所有此曲的搜尋結果，只是列出《榮光》的所有搜尋結果，而《榮光》下指罵被告的留言亦沒有列出，質疑警長準備供詞時有所偏私和欠缺中立，目的是協助檢控；警長否認。

不過，法官最後仍批准警長作專家證人，並將案件押後至3月29日續審，其間，被告繼續保釋出外候審。