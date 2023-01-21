今日俄羅斯電視台法國頻道關閉 俄羅斯威脅報復

俄羅斯侵烏戰爭

被歐盟禁播的今日俄羅斯法國頻道在其資產被凍結後周六宣布關閉，莫斯科表示將對在俄羅斯的法國媒體採取報復性措施。

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法國是唯一一個在其境內接納今日俄羅斯電視台分支機構的歐盟成員國，該台2017年正式出現在法國。俄羅斯侵烏戰爭爆發後不久，法國於2022年3月2日宣布禁止今日俄羅斯法國頻道播出。

其法國頻道最終關閉已不可避免，幾天前，該台法國頻道新聞部主任宣布，法國銀行根據法國財政部命令，已查封了該台在法國的銀行帳戶，致使其無法向工作人員和節目製作者發放工資。今日俄羅斯法國頻道共有100多名從業者。

據該頻道的總裁說，法國頻道共有123名法國僱員，其中77人持有記者證，他們現在面臨著 “無法獲得1月份工資並將失去工作 "的風險。

接近法國財政部的消息人士周五解釋說，該分部的資產被凍結是為了執行最近的歐洲制裁令，而不是由法國政府直接倡議的。這位消息人士說，與2022年2月俄羅斯軍事干預烏克蘭後最初決定的制裁不同，12月採取的制裁規定對目標實體的 "資產進行凍結"。

周六稍早時候，莫斯科當局宣稱將對法國在俄羅斯的大眾媒體採取對應報復性措施。來自俄羅斯外交部的消息稱：“凍結今日俄羅斯法國頻道帳戶將導致對法國在俄羅斯媒體的懲罰。法國當局威嚇俄羅斯記者的行動將不會被忘記。”

據指出，今日俄羅斯法國頻道關閉，意味着今日俄羅斯台在歐洲擴張以及國際化的終結，這一國際化行動以2010年創辦今日俄羅斯美國頻道為起點。

由於被指是克里姆林宮傳播 "虛假信息 "的工具，根據歐盟27國在俄羅斯入侵烏克蘭後不久達成的協議，從2022年3月2日起，禁止今日俄羅斯在歐盟的電視和互聯網上播放。

歐洲法院在7月確認了這一決定。這套最初的制裁措施只禁止在歐盟播放今日俄羅斯的內容，而不是禁止其製作本身。

直到目前為止，法國今日俄羅斯電視台繼續製作和播出內容，儘管有禁令，但仍可通過虛擬專用網絡（VPN）到網站訪問這些內容，這種服務允許用戶在規避封鎖的同時上網。因此今日俄羅斯法國頻道遭禁止播出後，其網站仍在運轉，每月大約有六十萬至七十萬人收看，這一數字比禁止前減少了五倍。