北京不許民眾春節期間哭窮買慘 網友：我的表情我做主

中國-新冠病毒

在北京的一個公共公園裡，一名男子和男孩沿着為迎接農曆新年而布滿燈籠的道路行走。兔年於1月22日正式開始。

迎新送舊，中國兔年來臨。新冠疫情仍在猖獗，死亡數據不詳，但是幾年來很難順暢回鄉的中國人終於可以放心探親了。不過，中共中央網信辦卻下達命令，開展為期一個月的“晴朗”行動， “不許渲染灰暗情緒”。

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中央網信辦決定自18日起，“開展為期1個月的‘晴朗.2023年春節網絡緩解整治專項活動”，這是要幹什麼，原來當局點破要旨：“為營造喜慶祥和的春節網上輿論範圍”。有分析指出，目前疫情正向中國醫療設備嚴重缺乏的廣大農村蔓延，當局害怕城裡人及幾億農民工返鄉探親，看到不好的現實後在網絡傳播，所以先下達文件警告。有網友因此說這是“2023堵嘴專項行動”。

該文件下達似與疫情形勢有關，聲稱“將持續加大對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題，防止誤導公眾…”

文件嚴禁“哭窮買慘”，“嚴格管控借發布回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息……散步焦慮情緒，渲染社會陰暗面等等。”

此令一出，輿論紛紛，“抽刀斷水水更流，舉杯澆愁愁更愁!”有網友說，“看來形勢不是小好，而是不好，要不然連人心情好壞也要管，寫點回鄉筆記也要管束，只需又說又笑，不許哭哭啼啼，這世道，不好了!”

鮑樸推文寫道：“這就是網信辦送給中國人的春節禮物。人生在世，生老病死，禍福旦夕，誰沒過焦慮？誰不曾有過灰暗情緒？指着老天說不許颳風下雨的不是小醜是什麼？”

秀才江湖2020說：“喜慶祥和的氛圍，應該自然而然地產生，而不該刻意營造，喜怒哀樂，悲歡離合，我的表情我做主，老百姓想訴苦就訴苦，想歡樂就歡樂，何必要營造! 莫名其妙。”

有人懷疑，當局明明知道，伴隨着春運農村疫情將大爆發，農村醫療條件差，農民看不起病，情況難以想象，所以中央網信辦預先下令禁止“編造春節疫情走勢”等等。