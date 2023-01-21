官方稱中國80%的人染疫 死亡人數難以置信

中國-新冠病毒

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周六稱，解封後中國已有80%的人口感染新冠病毒，這位專家想要強調的是，未來二至三個月爆發大規模疫情反彈的可能性很小。但是路透社採集的信息顯示，各地火葬超載運轉的情形並沒有得到緩解， 還在加緊擴能以處理屍體大量積壓的問題。

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春節來臨，中國數億人大規模流動返鄉探親之際，許多人擔心醫療設施缺少的農村地區疫情會很嚴重，中國疾控中心前主任高福日前曾表示：雖然奧米克戎毒力下降，但終究還是新冠病毒，“狼還是要吃羊的”，他示警第二波高峰恐會出現在農村，部分地區會出現醫療擠兌，三、四月如果XBB在中國流行開來，“可能大家會再感染一次”，告誡當局不要掉以輕心。但吳尊友稱，中國總體上已經渡過了疫情發病高峰期，處在疫情回落階段。

吳尊友並沒有明確提到新冠重症率是多少，重症死亡率是多少？去年12月7日官方實質拋棄厲行三年的“堅決清零不動搖”政策後，北京、上海等中國大城市疫情爆炸性增長，醫院人滿為患，所有火葬場、殯儀館屍體堆積如山來不及處理，火葬價格從幾千元一路飆升到數萬元，甚至出現要價十萬元以上的情況。

如同三年前武漢疫情死亡人數至今仍是謎一樣，官方在解封後對多少人死於新冠一直態度曖昧，最初只承認死了37人，在世衛組織再三指責中國嚴重低報新冠死亡人數後，官方1月14日突然承認染疫死亡人數近六萬人，即使這一放大了一千多倍的數字也距離專業獨立機構的預測相差甚遠。

英國預測性健康數據分析公司 Airfinity 估計，自 12 月7日以來，截至 1 月 19 日，已經有 674000 中國人死於新冠病毒，預計在農曆新年假期期間每天有 36000 人死亡。12 月 19 日，科學雜誌《自然》報道了幾個月內中國將有 100 萬人死亡的預測。中國到底有多少人死於新冠？美國之音援引分析指出，如果以中國九億人感染為基數，以很低的香港新冠死亡率(截至1月16日大約0.45%)計算，中國死亡的人數也已超過405萬人。

而且，中國各地火葬場的情況並沒有得到緩解，根據路透社得到的消息，中國許多地方的殯儀館和火葬場照舊超負荷運轉，還在設法擴大採購火化爐、屍體冷藏櫃、屍體袋、冷藏櫃、運屍車等物資。比如，中國汕頭市的一家殯儀館最近發出信息，“緊急採購兩座火化爐。四川自貢市的一家殯儀服務中心說它們的柴油供應“幾乎耗盡”，需要購買196,230升柴油。這個數字比這家中心年均採購量高出40%。安徽安慶市殯儀館的採購文件顯示，它在12月19日至1月4日花了大約160萬元人民幣採購了兩部大車運送靈柩、增加電力供應和屍體冷藏櫃。廣東以及汕頭的殯儀館在12月7日和1月6日之間為採購相關物資花費了1.3億多元人民幣，遠遠超過前一年同期的9000萬元人民幣。

不少中國人耳聞目睹自己身邊的親友死於新冠，對官方公布的死亡數字亦嗤之以鼻，一位名叫張平的網友發帖說：“你有那麼龐大的統治系統，能強制全民核酸，能搞那麼多方艙，能把每棟樓都用鐵網圍起來，就不能簡單統計一個數字？讓中疾控天天撒謊，很有面子嗎？全世界都經歷了同一場疫情，統計數字都擺在那裡，你不說別人也大體能估算出你的重症死亡人數。所有人都知道你說謊的情況下，這謊是撒給誰聽的呢？撒謊的意義在哪裡呢？”

北京之春榮譽主編胡平回應說：“撒謊的意義何在？就是為了一個人，就是為了證明在習近平親自指揮親自部署下，中國的抗疫最成功，病亡率全球最低水平。如果不是這樣，如果習近平兩個親自的結果也不怎麼樣，他憑什麼還定於一尊不準妄議？對習近平，不撒這麼大的謊真的會垮台，因為他把自己送上了神壇，不可以承認自己也會犯錯誤的。”