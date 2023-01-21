武漢春節：菊花賣得好

武漢春節

法新社記者在2023年的春節，來到三年前首次出現冠狀病毒的武漢，看到購買五顏六色花束的人們，在慶祝兔年到來之際，悼念那些死於最近一波疫情的親人們。

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法新社記者寫道：紅燈籠和菊花，周六（1月21日）武漢的居民們湧向花市，準備迎接農曆新年的到來。三年前，一種造成全球大流行並使中國陷入嚴重禁錮的病毒在這裡出現。

54歲的張先生懷抱着滿滿的菊花說，“今年朋友和家人都離開了"，因為病毒”。他解釋道，在這個地區，“我們的習俗是在除夕午夜後帶着香火和鮮花去拜訪那些有親人過世的家人”。

法新社說，在除夕夜購買菊花在武漢並不罕見。不過今年具有特別的意義：自去年12月取消清零限制以來，中國的新冠患者呈爆炸性增長，至少有6萬人的死亡與該疾病正式相關。但這可能是一個低估的數字，因為它沒有考慮到醫院系統以外的死亡病例。許多醫院和火葬場似乎已經不堪重負。

這個位於長江岸邊的大都市及其1100萬居民，在2019年底報告了世界上首例當時的神秘殺手病毒。那年，武漢被剝奪了過農曆年的權利，在2020年1月23日，即牛年開始的前兩天，這座城市被嚴格封鎖，然後持續了76天。

而今年的除夕，星期六上午，武漢似乎恢復了正常。該市正準備適當地慶祝農曆新年，畢竟這是家庭聚會的一次主要機會。

"我愛武漢"

武漢的江漢商業街裝飾着五顏六色的燈籠和旗幟。一條橫幅驕傲地宣稱"我愛武漢"，還配上一顆心。

法新社看到：一位養老金領取者艱難地踩着一輛滿載包裹和食物的自行車。一對帶着孩子的夫婦載着他們採購的東西，擠在一輛小輪摩托車上。

在單洞鮮花市場的狹窄過道里，許多購物者帶着令人印象深刻的插花組合離開這個武漢主要花卉集散地。

一位頭戴黑色帽子，拒絕透露全名的朱女士告訴法新社："當然，解封後情況更好"。她還說，“由於大家都得過了新冠，我們可以有尊嚴地慶祝這個農曆新年了”。

“菊花賣得很好”

60多歲的劉女士說：今年年初時，“因為新冠疫情，我們什麼都沒賣出去，現在生意終於又好起來了"。

正在精心搭配一捧鮮花的另一位攤主陶女士說：現在"有很多人買我們的花"。她還透露說：“因為近年來有很多人死於新冠，所以我們的菊花賣得很好"。她不想透露自己的全名，因為擔心遭到報復。

她還說，她的顧客"比去年多"，以至於“不得不在除夕夜加班工作”。陶女士回憶道，"封鎖的那一年，我們沒賣出任何鮮花"。“我們不得不把它們全部扔掉”。