中國於 2023 年 1 月 17 日星期二宣布，自 1960 年代以來，其人口在 2022 年首次下降。中國將在未來幾年面臨人口挑戰，人口將減少，而且老齡化。為何中國會面臨嚴重的人口危機，這是法國西部報近日關注的問題。

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據聯合國預測，印度今年將超過中國成為世界上人口最多的國家。

中國國家統計局於 1 月 17 日星期二發布的數據，到 2022 年，中國人口減少了 85 萬。 2022 年的死亡人數為 1041 萬，高於出生人數 956 萬。

法國西部報也指出，自 1960 年饑大荒以來，中國人口首次出現下降。 這種人口侵蝕已經在預料之中，但發生得比預期的要早。 2019年，聯合國仍認為中國將在2031-2032年達到人口峰值。 但下降始於 2022 年。

中國大陸人口數量的演變 2022年中國人口減少 ：

印度今年將超過中國成為世界上人口最多的國家，這是聯合國的預測。

2100 年，中國將有 5.87 億居民人口？ 已經開始的人口下降應該會持續下去。聯合國的預測和中國的一項研究預測指出，整個世紀都會急劇下降。

根據上海社會科學院的數據，到 2100 年，中國人口可能會減半，然後達到 5.87 億居民。 聯合國預測的不同情景都遵循着相同的趨勢。

根據聯合國的預測，無論考慮何種情景，中國人口將在 2100 年前減少。根據中等值的情景，中國將在 2100 年擁有 7.66 億居民人口，根據高等值的情景，有11.5 億，根據低值情景，為4.88 億人口。

人口老齡化： 中國人口下降的主要原因是生育率下降，生育率在 2021 年跌至每名婦女生育 1.15 個孩子。世代更新門檻值為 2.1。

這種下降是在計畫生育政策鬆綁的情況下發生的。 十年前，中國人只能生一個孩子。 自 2021 年起，他們可以生三個。

但是，儘管祭出很多補助措施，中國人還是不願意生孩子。因為 生活成本急劇上升，尤其是撫養孩子的成本。 女性受教育程度較高同樣也會導致推遲懷孕。

獨生子女政策也幫助養成了小家庭的文化習慣。 由於出生率下降，未來幾年年齡金字塔應該會向上擴大：

經濟重量 人口減少和老齡化可能會在未來幾十年給中國經濟帶來沉重壓力。 事實上，根據上海社會科學院的預測，到 2080 年，勞動年齡人口（15-64 歲）的數量預計將低於 65 歲以上的人口數量。

在中國，到 2080 年，勞動適齡人口將成為少數 。

從今天到 2100 年，人口減少和老齡化 […] 將對中國經濟產生深遠影響，維多利亞大學（澳大利亞）專門研究中國人口學的研究員彭修建警告說。

她說，勞動力下降意味着勞動力成本上升，這將影響中國在全球市場上的競爭力。

根據他的團隊的預測，如果不改革養老金制度，到 2100 年養老金的支付可能占 GDP 的 20%——而 2020 年為 4%。 人口老齡化也將導致老年人的護理成本不斷增加，這將對工作人口造成壓力。