烏克蘭埋怨西方提供重型坦克優柔寡斷

俄羅斯侵烏戰爭

2022年10月17日，德國總理朔爾茨在德國奧斯滕霍爾茨的陸軍訓練和指導演習結束後，在一輛豹2主戰坦克前與士兵談話。德國未向烏克蘭提供豹二坦克開綠燈引發盟友批評。

在盟國未能就向烏克蘭提供重型坦克達成協議後，烏克蘭周六埋怨西方“猶豫不決”。在俄羅斯發動攻勢之際，一些基輔的盟友則直接批評德國阻礙向烏克蘭提供豹二主戰坦克。

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烏克蘭總統府顧問波多利雅科在推特上批評說："這些天的優柔寡斷正在殺害我們更多的公民。”"他呼籲前一天在德國拉姆施泰因開會的基輔盟友 “拿出決心"。他說："無論如何，你們將用必要的武器幫助烏克蘭，你們清楚沒有其他選擇來結束戰爭。"

在一次罕見的公開批評中，波羅的海三國的外交部長周六上午敦促柏林 “現在就向烏克蘭提供豹式坦克"，他們強調 "德國是歐洲第一強國 "，應承擔"特殊責任"。

美國共和黨參議員林賽.格雷厄姆周五訪問基輔後也通過推特對柏林進行抨擊："我已經厭倦了關於誰將派出坦克以及何時派出坦克的‘狗屎秀’，""對德國人來說：把坦克送到烏克蘭，因為他們需要它們……對拜登政府而言：派遣美國坦克吧，以便其他人能夠效仿我們。”

在拉姆施泰因，儘管烏克蘭一再要求，但與會的50多個國家周五沒有就向基輔派遣重型坦克達成一致。

不過，美國之音援引烏克蘭國防部長奧列克西.雷茲尼科夫的話說，烏克

蘭士兵很快將在波蘭進行操作豹式坦克訓練。他說："我們將從訓練開始，並看看接下來會發生什麼。"

美國國防部長奧斯汀則在等待時間，他強調 "從現在到春天 "仍有機會交付西方坦克。

俄羅斯方面則宣稱，派遣這種重型坦克也不會改變戰場形勢，克里姆林宮發言人佩斯科夫還指責西方希望維持烏克蘭可能取得勝利的 "假象"。

周六，俄羅斯軍隊稱其在南部的紮波羅熱地區發動了 "進攻行動"。俄羅斯國防部在一份聲明中說，"作為進攻行動的結果，東部軍區的部隊已經佔據了更有利的線路和陣地，"但俄方沒有提供進一步的細節。前一天，俄羅斯佔領當局報告說，該地區 "沿整個前線 "的衝突 "強度急劇增加"。

在周六的早間公告中，烏克蘭軍隊只提到周五在南部地區的十幾個村莊遭到了 "槍擊"。紮波羅熱地區的烏克蘭和俄羅斯軍隊之間的接觸線幾個月來基本沒有變化，那裡沒有發生過重大戰鬥，這與南部的赫爾松地區和東部的頓涅茨克地區不同。

周五，在俄羅斯準軍事組織瓦格納的支援下下，烏克蘭和俄羅斯軍隊在巴赫穆特周圍的戰鬥依然激烈，該組織周五被美國定為國際犯罪組織。

一位美國高級官員則表示，烏克蘭應該把重點放在春季的重大反攻上，而不是保衛這座城市，因為它現在基本上被摧毀，幾乎沒有人口。

但巴赫穆特已經成為一個政治問題和一個重要的象徵：澤連斯基在12月前往前線激勵他的部隊，而俄羅斯則希望在秋季的一系列挫折後宣布佔領成功。